НКЦПФР розкритикувала законопроєкт Гетманцева про криптовалюти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розкритикувала законопроєкт № 10225-д, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу для регулювання віртуальних активів в Україні, подавши до нього 80 зауважень. Про це пишуть на сайті Комісії.

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Проблеми законопроєкту

«Законопроєкт створює перешкоди для побудови в Україні прогресивної та ефективної моделі регулювання ринку віртуальних активів, не відповідає євроінтеграційному шляху України та зобов’язанням щодо імплементації актів ЄС, а тому не може бути підтриманим комісією», — зазначається в рекомендаціях НКЦПФР.

Пропозиція щодо регулятора

Комісія наполягає на тому, щоб її визнали головним регулятором ринку віртуальних активів, зокрема для сегментів, близьких до ринків капіталу: емісії, допуску до торгів, нагляду за емітентами токенів і постачальниками послуг. Також НКЦПФР пропонує відповідність стандартам MiCA та заборону автоматичного допуску на ринок емітентів і провайдерів криптопослуг без національної авторизації через ризики для резидентів держави-агресорки.

Позиція Гетманцева