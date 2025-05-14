Українці, які подорожують Європою, відтепер можуть придбати квитки на популярні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії через платформу Приватбанку. Про це повідомляє пресслужба банку.
14 травня 2025, 10:02
Приватбанк запускає продаж квитків на європейські залізниці
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Зазначається, що інформація доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою Приватбанку, а технічна підтримка працює цілодобово.
«Це новий в Україні сервіс, що пропонує більше можливостей для мандрівок та усуває бар'єри, з якими часто стикаються українці за кордоном: мовний бар'єр, різноманіття європейських платформ та труднощі у пошуку квитків на потяги», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Приватбанк поновив продаж залізничних квитків у Приват24 після ліквідації Укрзалізницею наслідків кібератаки на сервіси компанії.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Щось із циклу:-В концтаборі почали продавати квитки авіаліній до ЄС,-ну або:-У в`язниці розпочався продаж квитків на круізні лайнери :D