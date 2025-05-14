«Приватбанк запускає продаж квитків на європейські залізниці»

Українці, які подорожують Європою, відтепер можуть придбати квитки на популярні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії через платформу Приватбанку . Про це повідомляє пресслужба банку.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що інформація доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою Приватбанку, а технічна підтримка працює цілодобово.

«Це новий в Україні сервіс, що пропонує більше можливостей для мандрівок та усуває бар'єри, з якими часто стикаються українці за кордоном: мовний бар'єр, різноманіття європейських платформ та труднощі у пошуку квитків на потяги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Приватбанк поновив продаж залізничних квитків у Приват24 після ліквідації Укрзалізницею наслідків кібератаки на сервіси компанії.