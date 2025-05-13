Відкрили ФОП? — обираємо банк: які умови пропонують банки приватним підприємцям

Щомісяця в Україні відкривається понад 20 тис. ФОПів, і новоспеченому підприємцю доводиться вибирати собі банк. «Мінфін» вирішив розібратися, чого хочуть підприємці, що готові запропонувати їм банки, і де зрештою краще відкрити рахунок приватному підприємцеві.

ФОПи насамперед відкривають рахунки для здійснення підприємницької діяльності. Це базова річ для кожного підприємця, адже приймати на власні картки гроші, зароблені веденням бізнесу, заборонено. А у разі перевірки, такі кошти оподатковуватимуться, як дохід фізособи — за ставкою 23% (18% ПДФО + 5% ВЗ) від суми.

«Вважаю, що кожному, хто займається підприємництвом, 100% потрібно відкрити рахунок ФОП. Чи буде він ним користуватися, чи ні — це вже друге питання, головне — така можливість завжди буде», — наголошує незалежний бухгалтер-експерт із оподаткування та обліку Віталій Цветков.

На що звертати увагу під час вибору банку

Українські банки пропонують досить широкий спектр послуг для ФОПів, розібратися в усіх нюансах, особливо людині, яка робить перші кроки в бізнесі, доволі складно. Під час вибору фінустанови експерти радять, по-перше, звернути увагу на тарифну політику: скільки коштує відкриття рахунку, яка абонплата за обслуговування, які комісії за перекази та зняття готівки.

«Оцініть, наскільки зрозумілими та прозорими є комісійні складові, та до чого вони застосовуються. На ринку набувають популярності пропозиції, які передбачають не тільки безкоштовне відкриття рахунків, а й їх подальше безкоштовне обслуговування. Оскільки бізнес у сегменті „мікро“ може бути сезонним або нерегулярним — переплачувати за „обслуговування“, а не за реально проведені операції, немає сенсу», — наголошує Олександр Ніколенко, керівник напрямку малого і середнього бізнесу Абанку.

По-друге, важливо врахувати, хто будуть ваші клієнти. Як зауважує бухгалтер, власниця компанії «Ідеальна бухгалтерія» Олена Запорожець, якщо це населення, краще звернути увагу на банки з найбільшою клієнтською базою фізосіб.

Це забезпечить клієнтам зручність під час оплати — через мобільні додатки чи термінали самообслуговування. Часто реквізити автоматично підтягуються, тому не потрібно вводити їх власноруч. У цьому випадку головне не стільки безкоштовне обслуговування, скільки зручність для клієнтів.

Якщо ж платниками будуть інші ФОПи, юридичні особи, держустанови або громадські організації, то можна обрати банк, орієнтуючись на вигідні умови: безкоштовне обслуговування, пільговий період тощо.

По-третє, слід відштовхуватись також і від сфери діяльності ФОП. «Якщо працюєте з готівкою — вибирайте банк із широкою мережею банкоматів та відділень і низькими комісіями за зняття. Якщо у вас торгівля чи послуги — дізнайтесь, чи можна підключити POS-термінал або касовий апарат. Якщо ви фрілансер або ІТ-спеціаліст — зверніть увагу на зручне відкриття валютного рахунку та можливість легко отримувати оплату від іноземних клієнтів», — звертає увагу Олена Запорожець.

Наступний, четвертий критерій — швидкість, простота відкриття рахунку і зручність користування ним. Ідеально, коли все можна зробити дистанційно, за декілька кліків у додатку чи на сайті банку.

Олександр Ніколенко з Абанку вважає, що розвинутість та технологічність банку в обслуговуванні фізичних осіб — це база, на якій будується формат комплексного обслуговування. Він переконаний: якщо банки відкривають рахунки та картки, або проводять оформлення ключових продуктів (депозити, кредити, еквайринг) тільки через відділення, на них навіть не варто звертати увагу. Інакше, ФОП буде постійно територіально «прив'язаний» до відділення, а вирішення питань — до розкладу його роботи.

«Не менш важливими є швидкість оброблення платежів та час зарахування коштів. Деякі банки можуть затримувати зарахування до 3-х робочих днів, а після 17:00 взагалі не обробляють платежі, або беруть додаткову комісію», — додає Олена Запорожець.

Не останнім питанням також є безпека коштів. Тому п’ятий і, можливо, вирішальний чинник для відкриття рахунку ФОП має бути репутація банку.

Загалом експерти радять відкривати рахунки відразу в декількох банках. «Зараз фінмоніторинг стає складнішим, і отримати проблеми може будь-хто. А якщо рахунок заблокують, що робити? Мати 2−3−4 рахунки», — пояснює Віталій Цветков.

З іншого боку, це питання зручності. Декілька рахунків означають, що клієнти мають вибір, на рахунок якого банку їм комфортніше сплачувати.

Підприємець теж отримує певні додаткові переваги. Наприклад, якщо банк бачить рух за рахунком ФОП, то підвищує кредитний ліміт, і у разі касових розривів чи масштабування у ФОП є можливість залучення кредитних коштів без зайвих проблем, та ще й безкоштовно на дію пільгового періоду. Однак треба бути уважними. Адже після закінчення пільгового періоду ставки зростають.

Крім того, як наголошує Віталій Цветков, працюючи з різними рахунками, важливо враховувати щомісячні комісії та відкривати рахунки там, де їх немає, щоб не наробити собі зайвих витрат.

Банки на вибір

Фінустанови зацікавлені у співпраці з фізособами-підприємцями. Адже відкривши рахунок в одному з банків, вони рідко змінюють його на інший. Тому банки змагаються між собою, прагнучи завоювати прихильність таких клієнтів. А це не так просто, адже ФОПи стають дедалі вибагливішими. За словами директора департаменту продажів ММСБ Ощадбанку Юрія Войчака, фізичні особи-підприємці очікують не просто розрахунковий рахунок, а комплексне обслуговування: вигідні тарифи, швидке відкриття рахунку, прості онлайн-сервіси, можливість фінансування та консультаційну підтримку щодо пільгового кредитування і грантових можливостей. Відповідно до цього, клієнти й роблять свій вибір.

«Сьогодні фізичні особи-підприємці вибирають банк, який здатний забезпечити максимальну швидкість, зручність та прозорість обслуговування», — додають у Приватбанку.

«Мінфін» поспілкувався з бухгалтерами та експертами у сфері оподаткування та обліку, й відібрав 5 найпопулярніших банків, які пропонують найвигідніші умови обслуговування для фізичних осіб-підприємців. Зазвичай у своєму арсеналі банки мають декілька тарифних пакетів. Наприклад, у Приватбанку, окрім базових умов відкриття рахунку для всіх ФОПів, діють спеціальні пропозиції для ФОПів ІТ-сегменту, а саме: індивідуальний тарифний план без жодних комісій, який відповідає потребам сучасного технологічного бізнесу.

Ощадбанк окремі умови підготував для ФОПів-ветеранів, які починають свою справу. Їм надано можливість безкоштовного відкриття рахунку, в тому числі онлайн, відсутність абонплати в перші місяці, безкоштовні консультації.

Ми у своєму огляді вирішили зосередитися лише на загальних варіантах тарифних пакетів, які підходять для будь-якого виду діяльності і містять найвигідніші умови. Інформацію отримували в контакт-центрах та на сайтах банків.

Абанк пропонує один тарифний план для всіх ФОПів, незалежно від галузі, в якій ті працюють. Для багатьох клієнтів такий підхід є вагомою перевагою, адже не потрібно зайвий раз заглиблюватися у таблиці з комісіями за різними пакетами послуг.

Відкриття рахунків (перший, додаткові, в іноземній валюті) та випуск бізнес-картки — онлайн, безкоштовно, як і обслуговування всіх рахунків та карток.

За платежі на свої рахунки та рахунки інших клієнтів в Абанку теж платити не доведеться, але за його поповнення та перекази в межах України банк вже стягуватиме комісію. Платіж до іншого банку коштує 3 грн за кожен платіж, незалежно від суми.

За поповнення готівкою встановлено тариф 0,1% (щонайменше 10 грн). Втім, закинути гроші можна й безготівковим способом, що не спричинить зайвих витрат.

За зняття готівки ФОПу, який обслуговується в Абанку, доведеться сплатити 0,75% від суми. Переказ коштів із картки ФОП на свою особисту картку в Абанку та розрахунки в торговій мережі — безкоштовно.

Вигідні умови в Абанку щодо роботи з валютою. Зокрема, комісії на відправлення SWIFT-платежу у валюті — 0,1% від суми платежу (щонайменше 25 $€, щонайбільше 100 $€). Крім того, це чи не найкращий банк для проведення ЗЕД-контрактів.

Серед численних переваг Абанку — мобільний застосунок АВаnk24, в якому об‘єднано функціонал як для приватних клієнтів, так і для підприємців. Останні в єдиному застосунку і клієнт-банку мають можливість керувати поточним рахунком, доступами довірених осіб, оформлення основних продуктів (депозити, кредити, еквайринг, валютні операції, виплати). АВаnk24 має найвищі рейтинги як загалом, так і окремо за бізнес-операціями.

Приватбанк

Приватбанк пропонує декілька тарифних пакетів. Для тих, хто починає співпрацю з банком, найбільше підійде «Бізнес Стандарт».

Рахунок можна відкрити у відділенні банку, а їх вистачає, оскільки фінустанова має найбільшу мережу відділень та банкоматів, а також онлайн. Приватбанк має зручний онлайн-банкінг «Приват24», який полегшить управління рахунками та проведення різних фінансових операцій. Усе управління відбувається онлайн через додаток.

Відкриття рахунку у Приватбанку безкоштовне. А ось за його обслуговування доведеться викласти 150 грн на місяць (для новачків перших 3 місяці — безкоштовно).

Інкасація виторгу обійдеться підприємцям в 0,1% від суми (щонайменше 20 грн).

Щоб зняти готівку з картки, доведеться заплатити 1% від суми. Тому, якщо треба часто здійснювати таку операцію, краще пошукати інший банк.

За нецільове поповнення карток банк стягує комісію 0,5%.

Відкриття рахунку ФОП в Приватбанку буде цікаве тим, хто орієнтується на велику клієнтську базу Привату, бо платежі всередині банку будуть безкоштовними, а от перекази на картки інших банків вже з комісією — 5 або 15 грн (якщо сума дорівнює або перевищує 100 тис. грн).

Закриття рахунку ФОП в Приваті не тарифікується, але, щоб не виникло проблем, краще замовити в банку довідку про закриття. Якщо замовити її протягом 3 днів після ініціації про закриття, то вона буде безоплатною. Інакше, доведеться заплатити 100 грн.

У відповідь на зростаючий попит підприємців на міжнародні розрахунки, Приватбанк пропонує ФОПам фіксований тариф на SWIFT-перекази — 25 $€.

До переваг для ФОПів у Приватбанку належить можливість отримання кредитів на розвиток бізнесу на вигідних умовах. Також через «Приват24» доступно зробити ключ ЕЦП і потім подавати з ним звітність.

До недоліків «Приват24» можна віднести окремий вхід для фізосіб і окремий — для бізнесу.

monobank не має фізичних відділень, але пропонує широкий спектр послуг через мобільний додаток.

Основні переваги: зручний мобільний застосунок і повністю дистанційне обслуговування. Крім того, велику роль у привабленні клієнтів відіграє безкоштовне відкриття рахунку, відсутність щомісячної абонплати і комісії за переказ на рахунки інших банків.

Якщо потрібно буде зняти готівку, необхідну суму можна переказати на свою картку фізособи. Потім до 50 тис. грн на місяць можна буде зняти без комісії, решту — з комісією 0,5%.

На SWIFT-перекази встановлені комісії 0,5% від суми + $12, але не більше $90 за курсом НБУ. Водночас, слід мати на увазі, що, у разі роботи з імпортом, у monobank складно узгодити ЗЕД-контракти, але це не всім потрібно.

Для роботи і з рахунком ФОП, і з особистими картками використовується один мобільний додаток monobank, що, безсумнівно, дуже зручно.

Попри те, що банк пропонує інкасацію виторгу без комісії, зробити це можна лише у відділеннях Універсал Банку, які є далеко не в кожному обласному центрі, не кажучи вже про дрібніші населені пункти. Тому тим, хто працює з готівкою, цей варіант не підійде.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк пропонує бізнес-клієнтам на вибір 5 тарифних пакетів. Найоптимальнішим за своїми умовами, особливо для клієнтів-початківців, є пакет «Бізнес Класик». Перевагою банку є те, що це найбільший український банк із західним капіталом, що додає йому статусу надійного та стабільного. Також у Райффі ФОПу пропонують широкий спектр послуг: різноманітні фінансові продукти, включаючи кредити, депозити, страхування, послуги з інвестування.

Основним недоліком є те, що процедура відкриття рахунку може бути складнішою та тривалішою, ніж в інших банках. Хоча Райффайзен і пропонує онлайн-банкінг, але його функціональність програє багатьом іншим розвиненішим банкам. Також недоліком є вартість обслуговування рахунків та проведення операцій. В багатьох моментах вона є вищою, ніж у інших фінустанов.

Відкриття поточного рахунку — безкоштовне. Щомісячна плата за користування пакетом становить 150 грн. При цьому перші три місяці для нових клієнтів — безкоштовні.

Безготівкові платежі у межах банку через Raiffeisen Business Online — по 3 грн за кожен платіж, якщо сума до 100 тис. грн, якщо більше — 12 грн.

Внесення готівки на рахунок обійдеться клієнту в 0,2% від суми (щонайменше 25 грн), зняття у касі з поточного рахунку — 1,1% від суми (щонайменше 50 грн), у касі з поточного карткового рахунку — 1,3% від суми (але не менше 50 грн), у банкоматі: до 20 тис. грн на місяць — безкоштовно; від 20 тис. грн — 0,85% + 5,0 грн.

Вигідно проводити разом із Райффом міжнародні розрахунки. Тариф на SWIFT-платежі — всього 20 $€ за операцію.

Ощадбанк

Для ФОП в Ощадбанку теж пропонують декілька тарифних пакетів. Ми зупинилися на найуніверсальнішому «Моя справа», вартістю 199 грн на місяць. За його підключення плата відсутня. Відкрити його можна тільки у відділенні банку.

Якщо необхідно працювати з готівкою, є сенс підключити додаткову послугу «Готівка». У цьому разі щомісячна абонплата збільшується до 219 грн.

Різновид пакету передбачає плату за видачу готівки в розмірі 1% від суми, плата за зарахування готівки на рахунок клієнта — 0,1% від суми, але щонайменше 20 грн.

Переказ коштів у межах банку здійснюється безкоштовно, на рахунки інших банків встановлено комісії: в операційний час 3 грн — до 100 тис. грн, 12 грн — від 100 тис. грн; в післяопераційний час — 12 грн.

Тарифи на відправку/виплату SWIFT-платежів — 1% (щонайменше — $15, щонайбільше — $500).

Для дистанційної роботи з рахунками Ощадбанк пропонує систему CorpLight. У ній ФОП тепер може отримувати інформацію про рахунки та платежі, створювати платежі та формувати звітність, керувати кредитами та депозитами, створювати заявки на купівлю валюти, керувати регулярними платежами. Застосунок постійно доопрацьовується, але все одно програє багатьом іншим банкам у функціональності, зручності та швидкості здійснення операцій.

Недоліки частково перекриваються тим, що Ощад надає широкий доступ до державних програм підтримки, зокрема, компенсацій від уряду, до партнерських програм фінансування бізнесу, державних та міжнародних грантів, пільгових кредитів у рамках «5−7−9».

Якщо підсумувати, то обслуговування в банку не з найдешевших, але за ці гроші функціональність на не найвищому рівні. Підійде ФОПам, у яких в населеному пункті немає відділень інших банків, крім Ощадбанку.

Тарифні плани для ФОП

Банк Тарифний пакет Вартість відкриття рахунку Вартість обслуговування на місяць Комісія за зняття готівкових Комісія за переказ на рахунки інших банків Комісія за поповнення Тариф на SWIFT-платежі Приватбанк Бізнес Стандарт 0 грн 150 грн,

для новачків перших 3 місяці безкоштовно. 1% від суми, але щонайменше 20 грн 5 грн, якщо сума дорівнює 100 тис. грн;

15 грн, якщо сума більша 100 тис. грн 0,50% 25 $€ monobank Рахунок для ФОП 0 грн 0 грн до 50 тис. грн без комісії, далі 0,5% від суми 0 грн 0 грн 0,5% від суми + $12 (не більше $90) Абанк Рахунок ФОП 0 грн 0 грн 0,75% від суми 3 грн 0,1%, але щонайменше 10 грн 0,1% від суми, щонайменше 25 $€, щонайбільше 100 $€. Райффайзен Банк Бізнес Класик 0 грн 150 грн, для нових клієнтів перші 3 місяці безкоштовні у касі — від 1,1% до 1,3% від суми, щонайменше 50 грн;

у банкоматі — до 20 тис. грн безкоштовно, понад 20 тис. грн — 0,85% + 5 грн. 3 грн, якщо сума дорівнює 100 тис. грн;

12 грн, якщо сума більша 100 тис. 0,2% від суми, щонайменше 25 грн. 20 $€ за операцію Ощадбанк Моя справа 0 грн 199 грн (219 грн за послугу «Готівка») 1% від суми в операційний час 3 грн — до 100 тис. грн, 12 грн — від 100 тис. грн; в післяопераційний час — 12 грн. 0,1%, але щонайменше 20 грн 1% від суми, щонайменше 15 $, щонайбільше 500 $.

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Замість висновків

Насправді, відкрити рахунок ФОП нескладно, складніше правильно вибрати банк. Найчастіша помилка підприємці-початківців — вони не ознайомлюються з умовами обслуговування у банку.

На перший погляд, основні тарифи більш-менш уніфіковані у різних фінустанов, однак є свої відмінності, які можуть ФОПу або зберегти кошти і полегшити йому життя, або ж, навпаки, витратити зайві ресурси. Кожен із банків має свої переваги та особливості. Вибір залежить від індивідуальних потреб та пріоритетів кожного підприємця.