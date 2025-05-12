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12 травня 2025, 11:15

В Україні оприлюднили топ найбільших роботодавців: хто у списку

Опендатабот оприлюднив рейтинг найбільших роботодавців України 2025 року, складений на основі даних Держстату та фінансової звітності компаній.

Опендатабот оприлюднив рейтинг найбільших роботодавців України 2025 року, складений на основі даних Держстату та фінансової звітності компаній.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниТоп-3 роботодавцівЛідером четвертий рік поспіль залишається «Укрзалізниця» зі 178 616 працівниками, хоча за рік штат скоротився на 9 тисяч осіб (5%), а з початку війни — на 54 тисячі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Топ-3 роботодавців

Лідером четвертий рік поспіль залишається «Укрзалізниця» зі 178 616 працівниками, хоча за рік штат скоротився на 9 тисяч осіб (5%), а з початку війни — на 54 тисячі. На другому місці — «АТБ-Маркет» із 46 084 працівниками, який додав майже 2 тисячі осіб. Третє місце посіла «Газорозподільні мережі України» з 37 714 працівниками, збільшивши штат на 4,2 тисячі.

Десятка найбільших і нові учасники

До топ-10 увійшли «Укрпошта» (31 739 працівників), «Сільпо» (31 366), «Нова пошта» (27 509), «Енергоатом» (27 352), «Ліси України» (23 717), «Укрнафта» (18 926) та «Укргазвидобування» (17 317). «Газорозподільні мережі України» та «Ліси України» потрапили до рейтингу вперше. Чотири компанії скоротили штат: «Укрзалізниця», «Укрпошта» (мінус 3 тисячі), «Енергоатом» (мінус 1,8 тисячі) та «Ліси України» (мінус 20%).

Зростання штатів

Найбільше працівників додала «Газорозподільні мережі України» (+12,5%). Також зросли «Сільпо» (+4,9%), «АТБ» (+4,5%), «Нова пошта» (+4,5%), «Укрнафта» (+3,2%) та «Укргазвидобування» (+2,9%). Поза топом виділилася «Аврора», яка з початку війни збільшила штат у чотири рази — до 12 тисяч. «МакДональдз» додав лише 0,2% і не досяг довоєнного рівня, як і багато інших компаній.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
veritas69
veritas69
12 травня 2025, 11:46
#
Цікаво, чи має хоч одна з державник компаній реальну плюсову рентабельність?
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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
12 травня 2025, 12:19
#
Держсектор і торгаши…
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