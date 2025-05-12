В Україні оприлюднили топ найбільших роботодавців: хто у списку

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Топ-3 роботодавців

Лідером четвертий рік поспіль залишається «Укрзалізниця» зі 178 616 працівниками, хоча за рік штат скоротився на 9 тисяч осіб (5%), а з початку війни — на 54 тисячі. На другому місці — «АТБ-Маркет» із 46 084 працівниками, який додав майже 2 тисячі осіб. Третє місце посіла «Газорозподільні мережі України» з 37 714 працівниками, збільшивши штат на 4,2 тисячі.

Десятка найбільших і нові учасники

До топ-10 увійшли «Укрпошта» (31 739 працівників), «Сільпо» (31 366), «Нова пошта» (27 509), «Енергоатом» (27 352), «Ліси України» (23 717), «Укрнафта» (18 926) та «Укргазвидобування» (17 317). «Газорозподільні мережі України» та «Ліси України» потрапили до рейтингу вперше. Чотири компанії скоротили штат: «Укрзалізниця», «Укрпошта» (мінус 3 тисячі), «Енергоатом» (мінус 1,8 тисячі) та «Ліси України» (мінус 20%).

Зростання штатів

Найбільше працівників додала «Газорозподільні мережі України» (+12,5%). Також зросли «Сільпо» (+4,9%), «АТБ» (+4,5%), «Нова пошта» (+4,5%), «Укрнафта» (+3,2%) та «Укргазвидобування» (+2,9%). Поза топом виділилася «Аврора», яка з початку війни збільшила штат у чотири рази — до 12 тисяч. «МакДональдз» додав лише 0,2% і не досяг довоєнного рівня, як і багато інших компаній.