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12 травня 2025, 9:30

Ідея Банк підвищує ставки за депозитами: до 17% річних у гривні

З 7 травня 2025 року депозитні вклади в Ідея Банку стали ще вигіднішими — банк оновив лінійку ставок і запропонував кращі умови для вкладників, які цінують стабільність і дохідність.

«Ми дбаємо про фінансову безпеку наших клієнтів і прагнемо зробити заощадження в гривні максимально привабливими. Підвищення ставок за депозитами — це наш крок назустріч вкладникам, які шукають захист від інфляції та стабільний дохід. Депозити можна оформити як на відділеннях, так і в мобільному O.Bank», — зазначає Член Правління Ідея Банку Володимир Малий.

За підсумками 2024 року Ідея Банк був відзначений престижною нагородою FinAwards у номінації «Найкращий депозит», що стало підтвердженням вигідних умов і високих стандартів обслуговування.

Чому українці обирають депозит «Дохідний» в Ідея Банк у гривні?

✔Надійне збереження коштів

✔Легке оформлення та гнучкі умови

✔Строк вкладу — 100 днів, 1−18 міс

✔Виплата відсотків — в кінці строку

✔Мінімальна сума вкладу — 1000 грн

✔Ставка — від 7,50% до 17,00% річних у гривні

Строки вкладу та ставки:

▪️1 місяць — 7,50% річних

▪️100 днів — 12,25% річних

▪️6 місяців — 16,15−16,40% річних в залежності від суми

▪️9 місяців — 16,25−16,75% річних в залежності від суми

▪️12 місяців — 16,50−17,00% річних в залежності від суми

▪️18 місяців — 15,75% річних

Істотні умови банківського вкладу в іноземній валюті:

✔Строк вкладу — 100 днів, 6, 9, 12 місяців

✔Мінімальна сума вкладу — 100 доларів США, 100 євро

✔Ставка — у доларах США 0,50% у євро 0,40% річних

*після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або переоформлено, депозит автоматично пролонгується на умовах, визначених договором.

Попередження: https://bit.ly/3SqTW49

Істотні характеристики: https://bit.ly/4iPLQNj

Запис у Державному реєстрі банків про право на здійснення банківської діяльності № 96 від 04.11.2011 року.

Джерело: Мінфін
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