З 7 травня 2025 року депозитні вклади в Ідея Банку стали ще вигіднішими — банк оновив лінійку ставок і запропонував кращі умови для вкладників, які цінують стабільність і дохідність.
Ідея Банк підвищує ставки за депозитами: до 17% річних у гривні
«Ми дбаємо про фінансову безпеку наших клієнтів і прагнемо зробити заощадження в гривні максимально привабливими. Підвищення ставок за депозитами — це наш крок назустріч вкладникам, які шукають захист від інфляції та стабільний дохід. Депозити можна оформити як на відділеннях, так і в мобільному O.Bank», — зазначає Член Правління Ідея Банку Володимир Малий.
За підсумками 2024 року Ідея Банк був відзначений престижною нагородою FinAwards у номінації «Найкращий депозит», що стало підтвердженням вигідних умов і високих стандартів обслуговування.
Чому українці обирають депозит «Дохідний» в Ідея Банк у гривні?
Надійне збереження коштів
Легке оформлення та гнучкі умови
Строк вкладу — 100 днів, 1−18 міс
Виплата відсотків — в кінці строку
Мінімальна сума вкладу — 1000 грн
Ставка — від 7,50% до 17,00% річних у гривні
Строки вкладу та ставки:
1 місяць — 7,50% річних
100 днів — 12,25% річних
6 місяців — 16,15−16,40% річних в залежності від суми
9 місяців — 16,25−16,75% річних в залежності від суми
12 місяців — 16,50−17,00% річних в залежності від суми
18 місяців — 15,75% річних
Істотні умови банківського вкладу в іноземній валюті:
Строк вкладу — 100 днів, 6, 9, 12 місяців
Мінімальна сума вкладу — 100 доларів США, 100 євро
Ставка — у доларах США 0,50% у євро 0,40% річних
*після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або переоформлено, депозит автоматично пролонгується на умовах, визначених договором.
Попередження: https://bit.ly/3SqTW49
Істотні характеристики: https://bit.ly/4iPLQNj
Запис у Державному реєстрі банків про право на здійснення банківської діяльності № 96 від
Коментарі