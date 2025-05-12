Ідея Банк підвищує ставки за депозитами: до 17% річних у гривні

З 7 травня 2025 року депозитні вклади в Ідея Банку стали ще вигіднішими — банк оновив лінійку ставок і запропонував кращі умови для вкладників, які цінують стабільність і дохідність.

«Ми дбаємо про фінансову безпеку наших клієнтів і прагнемо зробити заощадження в гривні максимально привабливими. Підвищення ставок за депозитами — це наш крок назустріч вкладникам, які шукають захист від інфляції та стабільний дохід. Депозити можна оформити як на відділеннях, так і в мобільному O.Bank», — зазначає Член Правління Ідея Банку Володимир Малий.

За підсумками 2024 року Ідея Банк був відзначений престижною нагородою FinAwards у номінації «Найкращий депозит», що стало підтвердженням вигідних умов і високих стандартів обслуговування.

Чому українці обирають депозит «Дохідний» в Ідея Банк у гривні?

Надійне збереження коштів

Легке оформлення та гнучкі умови

Строк вкладу — 100 днів, 1−18 міс

Виплата відсотків — в кінці строку

Мінімальна сума вкладу — 1000 грн

Ставка — від 7,50% до 17,00% річних у гривні

Строки вкладу та ставки:

1 місяць — 7,50% річних

100 днів — 12,25% річних

6 місяців — 16,15−16,40% річних в залежності від суми

9 місяців — 16,25−16,75% річних в залежності від суми

12 місяців — 16,50−17,00% річних в залежності від суми

18 місяців — 15,75% річних

Істотні умови банківського вкладу в іноземній валюті:

Строк вкладу — 100 днів, 6, 9, 12 місяців

Мінімальна сума вкладу — 100 доларів США, 100 євро

Ставка — у доларах США 0,50% у євро 0,40% річних

*після закінчення терміну депозиту, якщо вклад не було закрито або переоформлено, депозит автоматично пролонгується на умовах, визначених договором.

Попередження: https://bit.ly/3SqTW49

Істотні характеристики: https://bit.ly/4iPLQNj