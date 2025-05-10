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10 травня 2025, 12:03

Литва створює систему карткових платежів, які працюють без інтернету

Литва працює над системою розрахунків банківськими картками, яка функціонуватиме без інтернету під час мобілізації чи надзвичайних ситуацій. Про це пише LIGA.net.

Литва працює над системою розрахунків банківськими картками, яка функціонуватиме без інтернету під час мобілізації чи надзвичайних ситуацій.

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Мета і можливості системи

Член правління Банку Литви Сімонас Крєпшта пояснив: «Така система дійсно розробляється. Ми вже трохи говорили про це раніше, але вона розробляється й ведеться підготовка до того, щоб під час мобілізації, якщо не буде інтернету, була можливість платити не тільки готівкою, але і платіжними картками». Система дозволить купувати товари першої потреби, як-от їжу, ліки чи пальне, навіть за відсутності зв’язку чи обмежень на рахунку, але лише для базових потреб, а не для будь-яких покупок.

Учасники проєкту

Розробка ведеться спільно з урядом Литви, Міністерством оборони, Центром кризового управління, платіжними системами Visa і Mastercard, а також банками та торговими мережами. Якщо парламент ухвалить необхідні зміни до закону навесні 2025 року, система запрацює за кілька місяців.

Додаткові заходи

Система призначена насамперед для мобілізації, але може застосовуватися і в інших випадках відключення інтернету. Також у разі збоїв частина банкоматів у Литві залишатиметься доступною для зняття готівки.

Джерело: Мінфін
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