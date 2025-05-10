Литва створює систему карткових платежів, які працюють без інтернету

Литва працює над системою розрахунків банківськими картками, яка функціонуватиме без інтернету під час мобілізації чи надзвичайних ситуацій. Про це пише LIGA.net.

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Мета і можливості системи

Член правління Банку Литви Сімонас Крєпшта пояснив: «Така система дійсно розробляється. Ми вже трохи говорили про це раніше, але вона розробляється й ведеться підготовка до того, щоб під час мобілізації, якщо не буде інтернету, була можливість платити не тільки готівкою, але і платіжними картками». Система дозволить купувати товари першої потреби, як-от їжу, ліки чи пальне, навіть за відсутності зв’язку чи обмежень на рахунку, але лише для базових потреб, а не для будь-яких покупок.

Учасники проєкту

Розробка ведеться спільно з урядом Литви, Міністерством оборони, Центром кризового управління, платіжними системами Visa і Mastercard, а також банками та торговими мережами. Якщо парламент ухвалить необхідні зміни до закону навесні 2025 року, система запрацює за кілька місяців.

Додаткові заходи

Система призначена насамперед для мобілізації, але може застосовуватися і в інших випадках відключення інтернету. Також у разі збоїв частина банкоматів у Литві залишатиметься доступною для зняття готівки.