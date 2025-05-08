Скандинавські країни запускають систему офлайн-платежів на випадок кібератак

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Естонія розробляють систему офлайн-платежів за банківськими картками, яка дозволить забезпечувати критично важливі розрахунки у разі втрати інтернет-з'єднання, включаючи можливі кібератаки чи акти саботажу. Про це повідомив член правління Банку Фінляндії Туомас Валімак, пише Reuters.

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Деталі

Необхідність створення резервних рішень стала особливо актуальною після низки інцидентів із пошкодженням підводної інфраструктури у Балтійському морі.

«Ймовірність серйозних збоїв у роботі мереж зросла через геополітичну обстановку, що змінилася. У Європі йде війна, і в її контексті спостерігаються різні форми гібридної дії та тиску, включаючи спроби порушити чи перерізати зв'язки», — заявив Валімак.

За його словами, системи платежів стають очевидною метою, оскільки відіграють ключову роль у повсякденному житті. У Фінляндії лише близько 10% населення використовують готівку як основний спосіб оплати — решта трансакцій залежить від стабільного інтернет-з'єднання та міжнародної інфраструктури.

На цьому фоні Фінляндія, а також Швеція, Норвегія, Данія та Естонія планують впровадження рішень, що дозволяють проводити карткові операції без підключення до Інтернету. Технологія передбачає використання терміналів, які шифрують та зберігають дані про трансакції до моменту відновлення зв'язку.

Центробанк Швеції повідомив, що розраховує запустити таку систему до 1 липня 2026 — вона дозволить оплачувати товари першої необхідності при збоях тривалістю до тижня. Центральні банки інших країн поки що не прокоментували плани офіційно.

Ініціатива також пов'язана із вразливістю існуючої платіжної інфраструктури. У 2023 році найбільший банк регіону Nordea став жертвою безпрецедентної кібератаки, яка протягом декількох тижнів обмежувала доступ клієнтів до онлайн-рахунків.

Валімак підкреслив, що вся Європа надто залежна від американських платіжних систем, зокрема Visa та Mastercard. За його словами, відчуття вибору — дебетова чи кредитна картка, Apple Pay — оманливе: всі вони зав'язані на інфраструктуру цих двох компаній.

У відповідь на виклики Фінляндія має намір протягом кількох років запровадити національну систему миттєвих платежів, а з 2026 зробити доступними офлайн-трансакції для споживачів.

Додатково, країна створює систему резервних банківських рахунків: у разі непрацездатності банків громадяни зможуть отримати доступ до своїх коштів через Національне агентство фінансової стабільності.

Цифрове євро, над яким працює Європейський центробанк, також розглядається як потенційна альтернатива, але його впровадження потребуватиме часу та політичної підтримки всіх країн єврозони, зазначає агентство.