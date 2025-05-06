Wizz Air перейшла на безготівкову систему сплати покупок на борту. Які картки прийматимуть

Wizz Air перейшла на безготівкову систему сплати всіх покупок на борту. До оплати будуть прийматися лише картки, включаючи такі безконтактні методи, як Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay та Google Pay. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Карти Revolut

«Ми раді повідомити, що тепер ми приймаємо картки Revolut, на додаток до VISA та Mastercard, як кредитні, так і дебетові. Для отримання більш детальної інформації про Revolut та про те, як зареєструватися, відвідайте їхній веб-сайт», — йдеться у повідомленні.

Крім того, пасажири можуть придбати передплачений ваучер через мобільний додаток Wizz Air для покращених умов на борту, гарантуючи абсолютну безпеку трансакцій та унеможливлюючи будь-яку ймовірність непередбачених трансакційних ускладнень.

Максимальна сума покупок на борту для одного клієнта становить 150 євро.

При трансакціях на суму 50 євро і більше вам доведеться пред'явити посадковий талон для захисту від шахрайських дій.

Які картки не приймають

Карти VISA Electron, Mastercard Maestro, AMEX, картки з позначкою «Тільки для електронного використання», Vpay, передплачені картки та інші картки, випущені фінтех-компаніями, не приймаються для платежів на борту.