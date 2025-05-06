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6 травня 2025, 9:42

Продажі квартир іноземцям у Польщі встановили новий рекорд. Найбільше купують українці

Продажі квартир іноземцям у Польщі встановили новий рекорд у 17330 одиниць за 2024 рік, а головними покупцями виявилися українці. Про це пише ЕП з посиланням на Rzeczpospolita.

Продажі квартир іноземцям у Польщі встановили новий рекорд у 17330 одиниць за 2024 рік, а головними покупцями виявилися українці.

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Де купують житло

Найчастіше іноземці купували житло у великих містах: Варшаві (3535 квартир), Кракові (1523) та Вроцлаві (1491). У 2023 році вони склали близько 6% ринку. Враховуючи зниження загального обсягу продажів у 2024 році, частка іноземців зросла до понад 10%.

За площею найбільше житла іноземці придбали у Варшаві, Вроцлаві та Кракові. Статистика підтверджує, що саме Варшава — найпопулярніше місто серед покупців з-за кордону.

Найбільше квартир купують українці. Серед інших активних покупців — білоруси, росіяни, індуси, британці та в'єтнамці. Середня площа одного об'єкта — 58 квадратних метра.

Іноземні інвестори найчастіше платять готівкою, без іпотеки, іноді купують одразу кілька квартир. За словами старшого агента агентства Hamilton May Патріка П'єти, «для них Варшава — дешева. Бо, наприклад, у Києві до війни було дорожче».

Джерело: Мінфін
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