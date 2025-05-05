Приватбанк спростив сервіси продажу валюти для ІТ підприємців

ІТ-підприємці, які є клієнтами державного Приватбанку та користуються пакетом послуг «IT Expert», відтепер зможуть продавати валюту банку швидше та зручніше та отримати швидкий доступ до коштів в гривні. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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Деталі

Спрощений сервіс продажу валюти ФОПам, які працюють в сфері ІТ, дає можливість прямого продажу валюти із зарахуванням коштів одразу на картку фізособи. Їм не потрібно витрачати зайвий час на продаж валюти через розрахунковий рахунок в гривні.

Крім того, Приватбанк скасував технічну перерву у роботі валютної торгової сесія для ФОПів. Тепер вночі можна обмінювати валюту без втрати часу на очікування закінчення технічної перерви.

ПриватБанк скасував ключові тарифи за банківське обслуговування ІТ-підприємців.

Крім безкоштовного відкриття та обслуговування рахунку, віднині для ІТ фахівців діє нульовий тариф на основні послуги по обслуговування бізнес рахунку та карток.

Для цієї групи бізнесменів також відкриті безкоштовні преміальні картки, просте керування фінансами через мобільний додаток та весь необхідний в роботі ІТ фахівців функціонал.

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