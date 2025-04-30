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30 квітня 2025, 17:45

Криптобіржа OKX представила свою платіжну платформу

Криптобіржа OKX представила платіжну платформу OKX Pay, метою якої є спрощення криптотрансакцій. Про це повідомляє Incrypted.

Криптобіржа OKX представила платіжну платформу OKX Pay, метою якої є спрощення криптотрансакцій.
Фото: incrypted

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Що відомо

Згідно з презентацією компанії, рішення буде доступне в додатку OKX. Поки що йдеться тільки про деякі регіони. Глобальний запуск платформи заплановано на найближчі місяці.

Реліз OKX Pay, а також подальший розвиток платформи є частиною глобальної місії компанії із залучення наступного мільярда користувачів у криптовалютну сферу.

OKX Pay пропонує користувачеві можливість здійснювати миттєві, безпечні та зручні платежі в криптоактивах, підкреслили в компанії. Ключовою ж особливістю сервісу є самостійне зберігання.

В OKX заявили, що сервіс створено з урахуванням нормативних вимог і стандартів безпеки в галузі. У його основі лежить інфраструктура X Layer, блокчейну другого рівня на основі ZK, розробленого з використанням CDK від Polygon.

Платіжний сервіс, гаманець і біржа формують цілісну екосистему.

Серед інших особливостей платформи можна виділити такі:

  • зручне самостійне зберігання, коли одна частина ключа зберігається в гаманці з кодом доступу, а інша — в OKX. Це дає змогу легко і просто відновити доступ у разі його втрати;
  • практично миттєвий і зручний переказ коштів. Однак на початковому етапі рішення підтримуватиме тільки стейблкоїни USDC і USDT;
  • «тиха винагорода». Це можливість отримувати дохід від депозитів в ончейн-протоколах з низьким ступенем ризику.

«У майбутньому всі фінансові компанії пропонуватимуть певний рівень самостійного зберігання коштів із дотриманням норм законодавства, включно з платежами та грошовими переказами. Разом з OKX Pay і X Layer ми будуємо інфраструктурний фундамент для майбутнього, в якому кількість користувачів криптовалют і Web3 збільшиться ще на мільярд», — заявив CEO OKX Стар Сюй.

У перспективі компанія планує інтегрувати OKX Pay в системи постачальників платіжних послуг, включно з такими контрагентами, як Mastercard і Stripe, що спростить використання платформи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
AP1
AP1
30 квітня 2025, 19:01
#
Дуже цікаво особливо з врахуванням що всі ці нововведення недоступні клієнтам з України.
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