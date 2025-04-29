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29 квітня 2025, 14:01

Відгук березня: як працівник Приватбанку прийшов до дому клієнтки з перевіркою

«Відносини з банками виходять на новий рівень». Такий коментар під відгуком місяця залишив один з наших читачів YevgenMuza. А стосувався він детективної історії що трапилася з іншою нашою читачкою — Галиною Дульською. Ця історія може бути корисна й іншим нашим читачам, і ось чому.

«Відносини з банками виходять на новий рівень».

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Почалося все з того, що одне з зарахувань на її ФОП-рахунок привернуло увагу співробітника служби безпеки Приватбанку, де у читачки були рахунки як ФОП та фізособи. Увагу цей переказ привернув настільки, що він вирішив провести розслідування самостійно.

Клієнтка банку розповіла, що цей співробітник прийшов до неї додому, та почав розпитувати щодо одного з зарахувань на її ФОП-рахунок. Ми зв'язались з нею, та уточнили, як саме розвивались події.

Вона розповіла, що є фотографом, працює як ФОП. Одну з її робіт придбали, але кошти на рахунок не зайшли. Клієнтка телефонувала до служби підтримки банку, щоб з'ясувати, чому. Банк повідомив, що кошти — на перевірці.

Через деякий час до неї зателефонував співробітник служби безпеки банку.

«Сказав що він в мене під будинком і хоче перевірити мій магазин. Я сказала, що в мене нема магазину, бо я фотограф і працюю на дому. І якщо потрібно, то покажу. Він прийшов до мене додому, пофотографував моє робоче місце, запитав для чого мені термінал і я пояснила: „я підприємець, а деякі люди не вміють оплачувати на ФОП, то я зробила термінал для зручності, щоб вони могли мені скинути відразу на ФОП“. Він це записував на диктофон», — розповіла нам читачка.

Вона також додала, що працівник банку не надав жодних документів, почав розпитувати щодо зарахування на рахунок від конкретної людини, та попросив дані особи, яка переказувала кошти.

«Я йому дала номер телефону людини (бо це все що в мене було) і через деякий час він мене викликав до себе і почав погрожувати, що якщо я його не зведу з цією людиною, то він мені заблокує рахунки. І навіть попри те, що я при ньому подзвонила до тієї людини, йому цього було недостатньо.

І через декілька днів я побачила що мої фізрахунки заблоковані. Оскільки я була преміум клієнтом банку я подзвонила до свого персонального банкіра і вона мені сказала :«той чоловік, що заблокував вам рахунок сказав, що ви до нього приходили і він вам все пояснив».

Клієнтка закрила свої рахунки у банку і повідомила, що зараз цією справою займається її адвокат.

Ми звернулись до Приватбанку та попросили прокоментувати, чи було проведено розслідування дій співробітника банку, але поки не отримали відповіді.

«Працівник банку не мав права без офіційного запиту та належної ідентифікації приходити додому до клієнта, проводити опитування та вимагати інформацію про третіх осіб. Такі дії можуть кваліфікуватись як перевищення повноважень і порушення банківської таємниці (ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність“)», — пояснює Юлія Панасюк, податковий адвокат АБ «Приходько та партнери».

У разі подібної ситуації вона рекомендує:

  • не впускати сторонніх осіб додому,
  • не надавати дані про інших людей,
  • викликати поліцію та
  • повідомляти до банку про інцидент офіційною заявою.

Правила конкурсу «Відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відкликання має відповідати низці критеріїв:

  • Відгук має бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Відгуку місяця» читайте тут.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
TattiReuven
TattiReuven
29 квітня 2025, 14:49
#
Бред. Впечатление, что рассказ бабушки на лавке
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 квітня 2025, 15:44
#
Тут я не знаю что и комментировать. Если это правда, то история огонь
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