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29 квітня 2025, 16:30

ПУМБ посів 2 місце у рейтингу найбільших платників податків серед приватних банків за версією видання NV.ua

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) увійшов до ТОП-2 найбільших платників податків серед приватних банків за версією авторитетного українського видання New Voice (NV.ua). За даними дослідження, проведеного виданням, у 2024 році ПУМБ сплатив до бюджету податків та зборів на суму 6,9 мільярда гривень, що є другим найвищим показником у банківському секторі.

«Податки, які сплачує фінансовий сектор до держбюджету, вже другий рік поспіль перевищують 1% ВВП країни. І це водночас демонструє стійкість нашої фінансової системи та суттєво допомагає державі й економіці справлятися із викликами воєнного часу. Також слід відзначити, що приватні банки не лише сумлінно сплачують податки, а й реінвестують усі свої прибутки. А це означає, що гроші залишаються у фінансовій системі країни, що, своєю чергою, є запорукою активного кредитування післявоєнної відбудови» — прокоментував результати банку Голова правління ПУМБ, Сергій Черненко.

Також додамо, що з моменту повномасштабного вторгнення ПУМБ сплатив понад 13,5 мільярдів гривень податків та зборів до бюджету країни, суттєво підтримавши економіку та її обороноздатність.

Цього року високий рівень підтримки бюджету з боку банку відзначили і на державному рівні. ПУМБ отримав офіційну подяку як відповідальний платник податків серед банків від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Банки — це не лише про фінанси, а й про довіру, стабільність і надійність усієї економіки. У цей складний час їхній внесок у державний бюджет має надзвичайне значення. Дякуємо ПУМБ, який, виконуючи свої обов’язки, продовжує працювати на благо держави. Ваші зусилля допомагають будувати фінансову основу для нашої перемоги та майбутнього!» — прокоментував вручення подяки Голова комітету Данило Гетьманцев.

У опитуванні NV.ua взяли участь 170 найбільших приватних компаній і банків України, які дані про розмір сплачених податків до державного та місцевого бюджетів у 2024 році. Для зручності компанії були розмежовані по сферам діяльності.

Окрім сумлінної сплати податків, ПУМБ також активно допомагає країні через різні соціальні проєкти. Лише за останні три роки банк інвестував у підтримку підрозділів Сил безпеки та оборони, а також у соціальні ініціативи понад 829 млн грн.

Джерело: Мінфін
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