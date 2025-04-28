За перші три місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 2,56 мільярда гривень податку за надлишкову житлову площу. Про це повідомляє Державна податкова служба.
28 квітня 2025, 9:14
З початку року українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на «зайві» квадратні метри
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, надходження податку на нерухомість зросли на 17,7%, що становить майже 0,4 мільярда гривень. У першому кварталі минулого року місцеві бюджети отримали 2,17 мільярда гривень.
Лідери за обсягом сплаченого податку серед регіонів:
- Київ — 515,6 млн грн,
- Київська — 261,4 млн грн,
- Львівська область — 252,1 млн грн,
- Одеська область — 243 млн гривень.
У ДПС нагадали, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які є власниками:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- житлових будинків площею понад 120 кв. м;
- інших типів житла, включаючи їх частки, загальною площею понад 180 кв. м.
У 2025 році громадяни сплачують податок за звітний 2024 рік.
Страхування житла від наслідків «прильоту»
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі