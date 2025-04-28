З початку року українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на «зайві» квадратні метри

За перші три місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 2,56 мільярда гривень податку за надлишкову житлову площу. Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, надходження податку на нерухомість зросли на 17,7%, що становить майже 0,4 мільярда гривень. У першому кварталі минулого року місцеві бюджети отримали 2,17 мільярда гривень.

Лідери за обсягом сплаченого податку серед регіонів:

Київ — 515,6 млн грн,

Київська — 261,4 млн грн,

Львівська область — 252,1 млн грн,

Одеська область — 243 млн гривень.

У ДПС нагадали, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які є власниками:

квартир площею понад 60 кв. м;

житлових будинків площею понад 120 кв. м;

інших типів житла, включаючи їх частки, загальною площею понад 180 кв. м.

У 2025 році громадяни сплачують податок за звітний 2024 рік.