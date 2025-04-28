Скільки можна заробити на банківських депозитах: поради експерта

З 4 квітня ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб зросли в середньому на 1−1,5 в.п. Так, середня дохідність за ультракороткими вкладами (3−6 міс.) складає 13−13,5% річних, діапазон середніх ставок за вкладами від 6 міс. до 9 міс. — 13,5−14,5% річних, дохідність вкладів терміном 9−12 міс. складає в середньому 13−13,5% річних. Вклади терміном на 1 рік дадуть середній дохід 13−13,5% річних. Про це розповів Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку .

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«Розуміємо, що 13% річних для вкладу терміном на 3 місяці — це сукупно 3,25% від розміщеної суми (тобто 13% треба поділити на 12 місяців і помножити на тривалість вкладу). А якщо вирахувати 23% податків з нарахованих відсотків, то чистий дохід зменшується майже на ¼. Таким чином, при розміщенні, приміром, 10 тис. грн терміном на 3 місяці громадянин отримає чистий дохід в середньому 250 грн, що буде цілком співмірним рівню інфляції у найближчі 3 місяці», — уточнив банкір.

Скільки можна заробити

Замотаєв детально розповів про те, який дохід отримає громадянин залежно від суми, терміну вкладу та середніх відсотків за депозитом відповідно до обраного терміну.

При розміщенні 10 тис. грн терміном на 3 міс. під 13% річних (місячна ставка — 1,08%, сукупна ставка за період вкладу — 3,25%) сума доходу за повний термін розміщення депозиту складе 325 грн. З урахуванням податкових стягнень (74,75 грн) чистий дохід складе 250,25 грн.

При розміщенні 10 тис. грн терміном на 6 міс. під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 7,25%) сума доходу за повний термін складе 725 грн. З урахуванням податкових стягнень (166,75 грн) чистий дохід складе 558,25 грн.

При розміщенні 10 тис. грн терміном на 9 міс. під 14,5% річних (місячна ставка — 1,21%, сукупна ставка за період вкладу — 10,875%) сума доходу за повний термін складе 1087,5 грн. З урахуванням податкових стягнень (250,13 грн) чистий дохід складе 837,3 грн.

При розміщенні 10 тис. грн терміном на 1 рік під 13,5% річних (місячна ставка — 1,12%, ставка за період вкладу — 13,5%) сума доходу за повний термін складе 1350 грн. З урахуванням податкових стягнень (310,5 грн) чистий дохід складе 1039,5 грн.

На його думку, у найближчі 3 місяці з огляду на очікувану дохідність найбільш вигідними для вкладника стануть депозити терміном від 6 міс. до 9 міс. При цьому, як запевнив фахівець, комбанки готують спеціальні бонусні пропозиції для нових вкладників, що можуть додати в середньому від 0,5 в.п. до 1,5 в.п. до обраного вкладу.

«Вочевидь, чим довший за терміном вклад, чим більша розміщена сума, тим більший рівень доходу. Змоделюємо: розмістивши в банку ті ж 10 тис. грн терміном на 6 міс. під максимальну відсоткову ставку у 16% річних (з урахуванням можливого стартового бонусу у 1,5 в.п.), громадянин може розраховувати на дохід в розмірі 8% від суми вкладу (800 грн), а „чистими“ він отримає 616 грн», — підрахував експерт.

Замотаєв також акцентував на тому, що за економічними прогнозами, протягом наступних 6 місяців інфляція в Україні може скласти сумарно від 4,5% до 6%. Таким чином, як твердить він, потенційні вкладники незалежно від терміну депозиту, матимуть змогу проіндексувати покладені кошти, а отриманий чистий дохід більшою мірою компенсуватиме інфляційні втрати.

Поради банкіра

Банкір надав кілька важливих порад, як правильно використати гривневі вклади, аби не лише зберегти наявні кошти від знецінення, а отримати пасивний прибуток.

При виборі депозитної програми варто покладатися на обсяг вільних коштів та особисті плани, щоб уникнути необхідності дострокового розірвання депозитного договору. Не варто розміщувати на один депозит всі кошти: за бажанням можна розмістити частину коштів на ультракороткому вкладі, а іншу — на довготривалому. Оптимальним можна вважати розміщення до 50% від наявних коштів. Для тих клієнтів, що планують використати депозит для тимчасового та безпечного тримання коштів під надійним банківським захистом, оптимальними будуть ультракороткі вклади (наприклад, якщо громадянин має ненадовго змінити місце проживання). Вклади на 3−6 міс. будуть максимально безпечними та гарантуватимуть збереження купівельної спроможності грошей. Щоб «відчути» дохід від розміщення коштів, оптимальна сума може скласти від 10 тис. грн, а термін вкладу має бути від 6 міс. і довше. Найбільші середні ставки за гривневими вкладами пропонуються на вклади 6−9 міс. А з урахуванням акційних пропозицій та стартових бонусів вони можуть бути вищими від задекларованих банками в середньому на 0,5−1,5 в.п. При виборі депозитної програми і залежно від потреб клієнта варто звернути увагу на кілька нюансів: 1) можливість поповнення вкладу; 2) можливість щомісячного зняття нарахованих відсотків; 3) автоматична пролонгація вкладу по його завершенню; 4) штрафні санкції за дочасне розірвання депозитної угоди тощо. Клієнт може обрати вклад за тими умовами, які найбільше збігаються з його особистими планами. Депозитні умови мають бути «комфортними» для вкладника. Для більш точного розрахунку отриманого доходу від розміщення коштів в конкретному банку варто скористатися депозитним калькулятором на сайті обраної фінансової установи. У громадян є можливість зручного «дистанційного» відкриття депозитного вкладу через мобільний банківський застосунок, що може суттєво зекономити час, а відкриття вкладу стає майже миттєвим. Варто пам’ятати: під час дії воєнного стану всі вклади захищені державою, саме тому розміщення коштів на депозитах є цілком безпечним і надійним.