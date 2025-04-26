Масштабний збій: Більшість онлайн-сервісів відновлено, оплата картками у метро працює

Український провайдер хмарних сервісів De Novo, на якому стався масштабний збій, відновив послуги для більшості клієнтів. Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Агеєв.

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За його словами, сьогодні, 26 квітня, у De Novo сталася аварія, у результаті якої була знеструмлена вся будівля, де знаходяться дата-центри та хмарні сервіси компанії.

Агеєв розповів, що зранку фахівці проводили регламентні роботи з заміни джерел безперебійного живлення. Під час цього спрацювала одна з систем переключення живлення і заблокувала доступ до батарей і генераторів. Аварія тривала 14 хвилин — з 8:03 до 8:17.

«Проблема полягала в тому, що було знеструмлено велику кількість обладнання як наших клієнтів — великих банків, підприємств, так і наших хмарних платформ. Відновлення роботи цих систем займає багато часу», — пояснив Агєєв.

Наразі аварія ліквідована. Директор De Novo спростував інформацію про хакерську атаку та причетність росіян до збою. Він наголосив, що причина проблеми — технічні фактори.

У КМДА заявили, що оплата банківськими картками на турнікетах київського метро вже працює у звичайному режимі.

В Ощадбанку повідомили, що всі їхні сервіси також стабільно функціонують.

У Новій пошті також підтвердили відновлення роботи. У компанії додали, що ще можуть спостерігатися тимчасові труднощі із доступом до сайту.

«Дія» також працює.

«Ми успішно відновили роботу після технічного оновлення дата-центру. Відтепер усі ваші документи та послуги знову доступні в застосунку», — заявили у пресслужбі.

Раніше співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що сервісів monobank збій не торкнувся.

«Серверні потужності monobank зарезервовані тричі: Київ, Варшава, Amazon», — сказав він.

У пресслужбі Приватбанку заявили, що всі сервіси Привату працюють у штатному режимі.

«Ми уважно стежимо за ситуацією і підтримуємо посилену готовність технічних команд. Жодних збоїв у роботі систем і сервісів поки що не зафіксовано», — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо

Сьогодні, 26 квітня, в Україні масово не працювали платіжні термінали, застосунки «Дія» та Нова пошта, виникали труднощі з поповненням карток і оплатою таксі. Також неможливо було оплатити карткою проїзд у київському метро.