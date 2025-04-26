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26 квітня 2025, 14:04

Масштабний збій: Більшість онлайн-сервісів відновлено, оплата картками у метро працює

Український провайдер хмарних сервісів De Novo, на якому стався масштабний збій, відновив послуги для більшості клієнтів. Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Агеєв.

Український провайдер хмарних сервісів De Novo, на якому стався масштабний збій, відновив послуги для більшості клієнтів.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, сьогодні, 26 квітня, у De Novo сталася аварія, у результаті якої була знеструмлена вся будівля, де знаходяться дата-центри та хмарні сервіси компанії.

Агеєв розповів, що зранку фахівці проводили регламентні роботи з заміни джерел безперебійного живлення. Під час цього спрацювала одна з систем переключення живлення і заблокувала доступ до батарей і генераторів. Аварія тривала 14 хвилин — з 8:03 до 8:17.

«Проблема полягала в тому, що було знеструмлено велику кількість обладнання як наших клієнтів — великих банків, підприємств, так і наших хмарних платформ. Відновлення роботи цих систем займає багато часу», — пояснив Агєєв.

Наразі аварія ліквідована. Директор De Novo спростував інформацію про хакерську атаку та причетність росіян до збою. Він наголосив, що причина проблеми — технічні фактори.

У КМДА заявили, що оплата банківськими картками на турнікетах київського метро вже працює у звичайному режимі.

В Ощадбанку повідомили, що всі їхні сервіси також стабільно функціонують.

У Новій пошті також підтвердили відновлення роботи. У компанії додали, що ще можуть спостерігатися тимчасові труднощі із доступом до сайту.

«Дія» також працює.

«Ми успішно відновили роботу після технічного оновлення дата-центру. Відтепер усі ваші документи та послуги знову доступні в застосунку», — заявили у пресслужбі.

Раніше співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що сервісів monobank збій не торкнувся.

«Серверні потужності monobank зарезервовані тричі: Київ, Варшава, Amazon», — сказав він.

У пресслужбі Приватбанку заявили, що всі сервіси Привату працюють у штатному режимі.

«Ми уважно стежимо за ситуацією і підтримуємо посилену готовність технічних команд. Жодних збоїв у роботі систем і сервісів поки що не зафіксовано», — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо

Сьогодні, 26 квітня, в Україні масово не працювали платіжні термінали, застосунки «Дія» та Нова пошта, виникали труднощі з поповненням карток і оплатою таксі. Також неможливо було оплатити карткою проїзд у київському метро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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