Фонд держмайна за перший квартал провів на 14% більше приватизаційних аукціонів, ніж торік

За перший квартал 2025 року Фонду державного майна успішно провів 130 приватизаційних аукціонів об'єктів малої приватизації, що на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Загальна сума переможних пропозицій на аукціонах з продажу об'єктів малої приватизації в першому кварталі поточного року склала 404,9 млн грн, з них 78,0 % припадає на 12 єдиних майнових комплексів на загальну суму 315,8 млн грн.

Станом на 31 березня 2025 року надходження від приватизації державного майна становлять 205,72 млн грн.

Наймасштабніші об'єкти приватизації

ЄМК ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». Стартова ціна — 16 837 264 грн, фінальна — 41 700 000 грн;

ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Стартова ціна — 7 668 940 грн, фінальна — 9 000 697 грн;

ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд». Стартова ціна — 7 944 943 грн, фінальна — 33 200 100 грн.

Також було спрямовано 1 890 млн грн від приватизації націоналізованого активу державної частки у статутному капіталі ТОВ «АЕРОК» до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У другому кварталі поточного року команда ФДМУ планує виставити на онлайн-аукціони 168 об'єктів малої приватизації на загальну суму 749,1 млн грн.

Крім того, будуть виставлені два об'єкти великої приватизації:

Державний пакет акцій розміром 99,9952% статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»;

100% статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».

Торги заплановані на червень 2025 року.