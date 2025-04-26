За перший квартал 2025 року Фонду державного майна успішно провів 130 приватизаційних аукціонів об'єктів малої приватизації, що на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Фонд держмайна за перший квартал провів на 14% більше приватизаційних аукціонів, ніж торік
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Загальна сума переможних пропозицій на аукціонах з продажу об'єктів малої приватизації в першому кварталі поточного року склала 404,9 млн грн, з них 78,0 % припадає на 12 єдиних майнових комплексів на загальну суму 315,8 млн грн.
Станом на 31 березня 2025 року надходження від приватизації державного майна становлять 205,72 млн грн.
Наймасштабніші об'єкти приватизації
- ЄМК ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». Стартова ціна — 16 837 264 грн, фінальна — 41 700 000 грн;
- ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Стартова ціна — 7 668 940 грн, фінальна — 9 000 697 грн;
- ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд». Стартова ціна — 7 944 943 грн, фінальна — 33 200 100 грн.
Також було спрямовано 1 890 млн грн від приватизації націоналізованого активу державної частки у статутному капіталі ТОВ «АЕРОК» до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
У другому кварталі поточного року команда ФДМУ планує виставити на онлайн-аукціони 168 об'єктів малої приватизації на загальну суму 749,1 млн грн.
Крім того, будуть виставлені два об'єкти великої приватизації:
- Державний пакет акцій розміром 99,9952% статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»;
- 100% статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».
Торги заплановані на червень 2025 року.
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