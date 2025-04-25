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25 квітня 2025, 14:44

Україна та США почали обговорення зони вільної торгівлі

Новина з Вашингтону про намір створити зону вільної торгівлі між Україною і США пройшла майже непоміченою, адже зараз головний фокус уваги зосереджений на потенційній, так званій, «угоді про корисні копалини та фонд відновлення України». Які перспективи може відкрити ЗВТ та чи вигідна вона нам, розповів голова комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Новина з Вашингтону про намір створити зону вільної торгівлі між Україною і США пройшла майже непоміченою, адже зараз головний фокус уваги зосереджений на потенційній, так званій, «угоді про корисні копалини та фонд відновлення України».

Я вважаю ЗВТ, у плані перспективи, — дуже важливою.

По-перше, угода про ЗВТ — це один із найефективніших механізмів домогтись довгострокових стабільних домовленостей про режим взаємної торгівлі між країнами, максимального усунення бар'єрів для її розвитку, обмеження можливостей для запровадження усіляких неприємних сюрпризів у стилі «квітневих тарифів». Звісно, це не 100%-ва гарантія, що сюрпризів взагалі ніколи не буде. У будь-якій угоді будуть певні чутливі виключення, норми відкладеної дії, перехідні періоди, графіки скасування тих чи інших обмежень тощо. Будь-яка угода може бути скасована, але зробити це складніше та потребує більше часу, ніж коли її взагалі немає, а оскарження прийнятих в односторонньому порядку рішень через СОТ — ненайпростіший шлях.

По-друге, рамкові домовленості про американські інвестиції конвертуватимуться у конкретні проєкти (зокрема, й проєкти відновлення України) і реалізовуватимуться лише у разі, якщо буде чітке законодавчо закріплене розуміння — на яких умовах працюватимуть потоки товарів та послуг між країнами, адже домовлятись про кооперацію, інвестувати у виробництво в Україні для ланцюгів у США продукції, комплектуючих чи складових, які згодом будуть обкладені значними обмежувальними або взагалі загороджувальними бар'єрами, — немає сенсу.

По-третє, як свідчить і світова, і наша власна практика, зони вільної торгівлі — це дуже серйозний стимул для активізації торгівельних відносин, особливо для експортно-орієнтованих економік, таких як українська. Один лише приклад: якщо у 2015 році експорт України до ЄС складав $12,6 млрд і становив, як частка у загальних обсягах, 33,2%, то у 2024 році, коли повномасштабна війна тривала третій рік, Україна не контролювала близько п’ятої частини своєї території, постійно зазнавала ракетно-дронових атак, які продовжували вибивати вітчизняні виробництва, та мала інші пов’язані з війною проблеми і виклики, експорт до ЄС приніс $24,8 млрд, а його частка становила 59,5%.

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Нині ми маємо глибоко від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами з США (торік експорт склав $874,9 млн — переважно це чавун та труби, імпорт — $3,471,6 млрд). Але ситуація поліпшилась — адже поставки української продукції на американський ринок зросли на 68,7%, тоді як у зворотному напрямі — на 21,3%.

Тож, якщо попрацювати щільно і вийти на домовленість про ЗВТ наступного року, буде непогана можливість покращити баланс торговельних потоків між Україною та США вже у найближчій перспективі.

Автор:
Гетманцев Данило
голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило
Верховна Рада
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
25 квітня 2025, 15:20
#
ГЕТЬманцев йди геть)
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