Податковий комітет підтримав законопроєкт про регулювання та оподаткування криптовалют

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів. Про це повідомляє голова Комітету Данило Гетманцев .

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«Очевидно, що ринок криптоактивів в Україні не може далі жити за правилами Дикого Заходу. Впорядкування цього питання назріло вже давно», — заявив Гетманцев.

За його словами, дискусії щодо цього питання тривали декілька років. Робоча група з-поміж народних депутатів провела ґрунтовну роботу і запропонувала документ, який може бути взятий за основу.

Що передбачається в законопроєкті

Визначення віртуального активу — це особливий вид цифрового об'єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Важливо: віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права.

Разом із тим, редакція, запропонована до першого читання, яка ще може обговорюватися, передбачає ототожнення токенів електронних грошей з електронними грошима в розумінні Закону України «Про платіжні послуги».

Проект поділяє усі віртуальні активи на три основні категорії:

токени з прив’язкою до активів — їх вартість стабілізується шляхом прив’язки до активів, таких як валюта чи майно;

токени електронних грошей — прив’язані до однієї офіційної валюти;

інші віртуальні активи — категорія, що охоплює активи, які не належать до перших двох типів. Тут запропонована модель, відповідно до якої регулятор буде визначати які саме віртуальні активи (крім токенів з прив'язквою до активів та токенів електронних грошей) будуть належати до цієї категорії.

Право власності на віртуальні активи набувається через емісію, правочин, закон або рішення суду і підтверджується володінням засобами доступу, такими як криптографічні ключі. Закон передбачає презумпцію правомірності володіння, якщо судом не встановлено інше.

Публічна пропозиція віртуальних активів вимагає оформлення «білої книги» — документа з детальною інформацією про актив, емітента та ризики. Допуск до торгів на торговельних майданчиках також регулюється чіткими процедурами, включаючи авторизацію та розкриття інформації.

«Біла книга» є обов’язковим документом для публічної пропозиції, який має бути правдивим, чітким і не вводити в оману. Маркетингові повідомлення повинні відповідати цій інформації, містити застереження про ризики та не поширюватися до оприлюднення білої книги.

Постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів (зберігання, торгівля, переказ тощо), повинні пройти авторизацію, відповідати організаційним і фінансовим вимогам та забезпечувати захист клієнтів.

Захист власників активів і клієнтів через прозорість, розкриття інформації та заходи проти інсайдерської торгівлі, маніпулювання ринком і незаконного розголошення інформації.

Оподаткування

Щодо податку на доходи фізичних осіб:

вести окреме (від інших доходів та іншого інвестиційного прибутку) оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами;

оподатковувати саме прибуток від операцій з віртуальними активами, отриманий протягом року, як різницю між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальних активів протягом року;

фізична особа має сама декларувати доходи та сплачувати податки;

не оподатковувати: а) доходи від операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи, а також дохід від продажу віртуальних активів в межах однієї мінімальної заробітної плати; б) вартість віртуальних активів, отриманих внаслідок їх емісії (створення) або безоплатної передачі від їх емітентів або оферентів та/або отримані виключно в обмін на персональні дані фізичної особи;

збитки, отримані у попередні періоди (якщо продавали дешевше, ніж купували — це ризиковий ринок), враховувати до їх погашення (за деякими виключеннями);

для віртуальних активів, придбаних до набрання чинності цим законом, у разі їх продажу протягом 2026 року фізичні особи матимуть право обрати пільгову ставку ПДФО — 5%.

Щодо податку на прибуток юридичних осіб:

вводяться нові різниці для коригування фінансового результату (аналогічно тому, як оподатковуються операції з цінними паперами);

перелік витрат, що враховуються при здійсненні операцій з віртуальними активами, визначатиметься Мінфіном за поданням регулятора.

Щодо податку на додану вартість:

не є об'єктом оподаткування ПДВ:

операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління, продажу, обміну, погашення віртуальних активів, крім: а) продажу та обміну NFT; б) продажу та обміну віртуальних активів, які посвідчують право вимагати передачі майна або надання послуги;

послуги постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів (крім консультаційних послуг, які оподатковуються на загальних підставах).

Щодо спрощеної системи оподаткування:

платникам єдиного податку заборонені операції з віртуальних активів;

постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, не мають права використовувати спрощену систему оподаткування.

В частині адміністрування:

постачальники послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які надають послуги резидентам України, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах та подавати щорічний звіт про операції з віртуальних активів щодо фізичних та юридичних осіб, які є резидентами України (це крок до поступового запровадження CARF та імплементації директиви DAC8);

за невиконання цих обов’язків передбачаються штрафи для постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які будуть застосовуватися у зменшених розмірах протягом перехідного періоду (у 2026 році — 10% від встановленого розміру штрафу, протягом 2027−2029 років — 25% від встановленого розміру штрафу).

Передбачається, що вищезгадані зміни до Податкового кодексу запрацюють з 1 січня 2026 року.

«Чекаємо на розгляд законопроекту в сесійній залі. Важливо не затягувати це питання», — зазначив Гетманцев.