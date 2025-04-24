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24 квітня 2025, 12:38

Банки хочуть кредитувати вживані автомобіл

Кредитування вживаних автомобілів має значний потенціал для розвитку в Україні. Про це пише Finclub з посиланням на банкірів.

Кредитування вживаних автомобілів має значний потенціал для розвитку в Україні.

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Що кажуть банкіри

За словами начальника управління розвитку карткового бізнесу та перехресних продажів ОТП Банку Євгена Грубого, незважаючи на те, що ринок нових авто зростає, можливості кредитування там залишаються обмеженими.

«У 2024 році в Україні було продано 71,3 тис. нових легкових автомобілів — більше, ніж у 2023-му. Але значна частина з них продається через лізинг або за власні кошти покупців. Якщо беремо частку кредитування в нових автомобілях, то це 8−9 тис. кредитів», — пояснив банкір.

Натомість ринок вживаних автомобілів має набагато більший обсяг. За словами директора з розвитку роздрібного та мікробізнесу ТАСкомбанку Олександра Репяха, минулого року в Україні було здійснено 142 тисячі первинних реєстрацій транспортних засобів.

«Обсяги продажів вживаних автомобілів вищі, ніж нових. І, працюючи з потребою клієнта в купівлі вживаного автомобіля, ми отримуємо більшу базу клієнтів з потребами, ніж у сегменті нових авто. Більше схиляємося до того, що в кредитуванні вживаних автомобілів є потенціал, і ми його розвиваємо та нарощуємо. Із тих приростів, які ми показуємо щомісяця, значна частина — це цільове кредитування вживаних автомобілів», — наголосив Грубий.

У ТАСкомбанку відзначають важливість цього сегмента. «Щодо кредитування вживаних авто, ми поки що активно з цим сегментом не працюємо, але розуміємо, що він перспективний», — додав Олександр Репях.

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Джерело: Мінфін
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