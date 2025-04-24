Дивіденди до держбюджету: Приватбанк перерахує понад 32 млрд грн, Ощадбанк — 3,9 млрд грн

Приватбанк перерахує у якості дивідендів до державного бюджету 32,112 млрд грн або 80% чистого прибутку за 2024 рік, Ощадбанк — 3,948 млрд грн або 50%. Про це йдеться в розпорядженнях Кабміну.

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Деталі

Згідно з ними, 5% чистого прибутку Приватбанку або 2 млрд грн буде спрямовано до резервного фонду, ще 15% (6,02 млрд грн) — на покриття накопичених збитків минулих років.

Щодо Ощадбанку, то до резервного фонду також спрямовано 5% чистого прибутку держбанку обсягом 394,66 млн грн, а решту 45% (3,551 млрд грн) уряд вирішив розподілити на покриття накопичених збитків минулих років.

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Які прибутки банків

Чистий прибуток Приватбанку у 2024 році становив 40,14 млрд грн.

Чистий прибуток Ощадбанку за результатами попереднього року досяг 7,9 млрд грн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за підсумками 2024 року прибуток до розподілу Національного банку становив 102,7 млрд грн. Ця сума традиційно, відповідно до закону «Про Нацбанк України», частково буде спрямована в загальні резерви НБУ до досягнення ними рівня 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Нацбанку (18,5 млрд грн), а решта 84,2 млрд грн (84 158 469 950,24 грн) — до Держбюджету, після узгодження термінів з Міністерством фінансів.