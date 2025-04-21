За підсумками 2024 року прибуток НБУ становив 102,7 млрд грн. 84,2 млрд грн — перерахує до бюджету

Станом на 31 грудня 2024 року валюта балансу Національного банку становила 2 700 млрд грн (у 2023 році - 2 392,6 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Основні складові активів НБУ станом на кінець 2024 року:

активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких становили:

цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 1 235,9 млрд грн;

кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких — 487,1 млрд грн;

цінні папери України — 714,8 млрд грн.

Основні зміни в активах Національного банку у 2024 році зумовлені збільшенням на 8% обсягу міжнародних резервів — до 43,8 млрд дол. США на кінець 2024 року (з 40,5 млрд дол. США — на кінець 2023 року), зокрема збільшенням:

на 15% обсягу цінних паперів нерезидентів;

на 30% коштів і депозитів в іноземній валюті.

Зобов’язання НБУ станом на 31 грудня 2024 року становлять 2 132 млрд грн, що становить 79% валюти балансу (пасивів).

Основні зміни в зобов’язаннях Нацбанку відбулися за статтями:

банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 7,6% до 822,6 млрд грн;

кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився в 2 рази та становить 278,2 млрд грн;

депозитні сертифікати, що емітовані НБУ, обсяг яких зменшився на 11,7% та становить 548,9 млрд грн.

Збільшення розміру власного капіталу Нацбанку у 2024 році на 35 % - з 420,1 млрд грн до 567,6 млрд грн — відбулося переважно за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлено здебільшого зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Нацбанку за 2024 рік становив 231 млрд грн.

Основними складовими фінансового результату Національного банку є:

чистий процентний дохід у сумі 17,6 млрд грн;

позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі майже 200 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки — 128,6 млрд грн — є нереалізованим (попереднім) результатом від зміни офіційного валютного курсу, який згідно з вимогами Закону України «Про Нацбанк» накопичується у формі резерву переоцінки в капіталі Нацбанку.

Витрати Нацбанку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, витрати на утримання персоналу, адміністративні та інші витрати в 2024 році становили 8,1 млрд грн (у 2023 році - 7,0 млрд грн).

Отже, за підсумками 2024 року прибуток до розподілу Національного банку становив 102,7 млрд грн. Ця сума традиційно, відповідно до закону «Про Нацбанк України», частково буде спрямована в загальні резерви НБУ до досягнення ними рівня 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Нацбанку (18,5 млрд грн), а решта 84,2 млрд грн (84 158 469 950,24 грн) — до Держбюджету, після узгодження термінів з Міністерством фінансів.