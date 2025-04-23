НБУ наклав штраф на сервіс масових виплат «Фінекспрес»

Національний банк України оштрафував ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес» на 11,49 мільйона гривень та видав письмове застереження через порушення законодавства на платіжному ринку. Про це пише пресслужба НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини санкцій

Рішення було ухвалено 21 квітня 2025 року за підсумками планової перевірки компанії Комітетом із нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури. «Фінекспрес» має сплатити штраф протягом 18 календарних днів і усунути порушення, зазначені в застереженні, до 21 травня, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Діяльність компанії

ФК «Фінекспрес» спеціалізується на інтернет-еквайрингу, надаючи biznesу послуги для масових виплат із миттєвим зарахуванням коштів на будь-яку кількість карток. Компанія має ліцензію НБУ на перекази в гривнях без відкриття рахунків і є учасником внутрішніх та міжнародних платіжних систем. Вона співпрацює з «Оксі Банком», банком «Фамільний», Ощадбанком і ПУМБ.

Хто стоїть за «Фінекспрес»

За даними YouControl, єдиним власником компанії є бізнесмен Ігор Фісун, який також володіє «Укркарт», «Пей систем» та є акціонером «Оксі Банку».