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22 квітня 2025, 14:12

«Армія відновлення»: з початку року безробітним виплатили понад 420 мільйонів

В рамках проєкту «Армія відновлення» з початку року вже видано 45 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та незайнятих внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для виплати їхньої заробітної плати спрямовано 423 млн грн. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

В рамках проєкту «Армія відновлення» з початку року вже видано 45 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та незайнятих внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Фото: НБУ

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Учасники програми «Армія відновлення» виконують широкий спектр завдань: від надання допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ.

Кожен регіон працює за власним планом, узгодженим з військовими адміністраціями.

«Служба пропонує тим, хто перебуває на обліку, не тільки можливість приєднатися до різноманітних робіт, а й шанс здобути нові знання та практичний досвід, що буде корисним не лише зараз, а й у майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Оплата праці до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи.

Найпоширеніші напрями робіт

  • Забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО, надання допомоги маломобільним групам.
  • Розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги.
  • Надання соціальних послуг у місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій громадян.
  • Допоміжні роботи для потреб ЗСУ.
  • Розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій.
  • Облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій.
  • Будівництво захисних споруд та укріплення дамб.

Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України.

Топ-3 найактивніших регіонів

  • Харківська область — 38 тис. направлень;
  • Донецька область — 30 тис. направлень;
  • Київська область — 28 тис. направлень.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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