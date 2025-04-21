Компанія Circle, що стоїть за стейблкоїном USDC вартістю $60 млрд, у вівторок, 22 квітня 2025 року, запускає нову мережу платежів і міжнародних переказів. Анонс відбудеться в штаб-квартирі компанії на 87-му поверсі One World Trade Center у Нью-Йорку, повідомляє CoinDesk із посиланням на запрошення на подію.
Емітент стейблкоїна USDC запускає нову мережу платежів і переказів, щоб конкурувати з Mastercard і Visa
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Цільова аудиторія нового продукту: банки, фінтех-компанії, платіжні провайдери, компанії з переказів і стратегічні партнери USDC.
«Circle запускає платіжну мережу, яка спочатку орієнтована на перекази, але в перспективі прагне конкурувати з Mastercard і Visa», — повідомило джерело, знайоме з планами компанії.
Контекст і значення
Нові та перспективні регуляції в усьому світі відкривають можливості для стейблкоїнів, де Circle конкурує з більшим суперником Tether. «Для Circle, яка успішно адаптувалася до змін у криптоіндустрії, логічно зміцнювати позиції та повертатися до витоків як платіжна компанія», — зазначає CoinDesk.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі