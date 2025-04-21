Емітент стейблкоїна USDC запускає нову мережу платежів і переказів, щоб конкурувати з Mastercard і Visa

Компанія Circle, що стоїть за стейблкоїном USDC вартістю $60 млрд, у вівторок, 22 квітня 2025 року, запускає нову мережу платежів і міжнародних переказів. Анонс відбудеться в штаб-квартирі компанії на 87-му поверсі One World Trade Center у Нью-Йорку, повідомляє CoinDesk із посиланням на запрошення на подію.

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Що відомо

Цільова аудиторія нового продукту: банки, фінтех-компанії, платіжні провайдери, компанії з переказів і стратегічні партнери USDC.

«Circle запускає платіжну мережу, яка спочатку орієнтована на перекази, але в перспективі прагне конкурувати з Mastercard і Visa», — повідомило джерело, знайоме з планами компанії.

Контекст і значення

Нові та перспективні регуляції в усьому світі відкривають можливості для стейблкоїнів, де Circle конкурує з більшим суперником Tether. «Для Circle, яка успішно адаптувалася до змін у криптоіндустрії, логічно зміцнювати позиції та повертатися до витоків як платіжна компанія», — зазначає CoinDesk.