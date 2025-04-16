Інфляція в єврозоні у березні сповільнилася до 2,2%

Споживчі ціни в єврозоні у березні збільшилися на 2,2% у річному вираженні, за остаточними даними статистичного управління Європейського Союзу.

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Таким чином, інфляція сповільнилася в порівнянні з лютими 2,3%.

Результат збігся з попередньо оголошеними даними. Аналітики також не очікували перегляду, повідомляє Trading Economics. Порівняно з лютим ціни підвищилися на 0,6%.

Як змінилися ціни

Споживчі ціни без урахування таких волатильних факторів, як вартість енергоносіїв, продуктів харчування та алкоголю (індекс CPI Core, який відстежує Європейський центральний банк), минулого місяця зросли на 2,4% у річному вираженні після підвищення на 2,6% місяцем раніше.

Ціни на продукти харчування, алкоголь та тютюнову продукцію зросли на 2,9% після зростання на 2,7% у лютому. Ціни на енергоносії знизилися на 1% після підвищення на 0,2% на місяць раніше. Послуги стали дорожчими на 3,5%.

У 27 країнах ЄС зростання цін у річному вираженні у березні склало 2,5% після підвищення на 2,7% місяцем раніше. Щодо попереднього місяця ціни в ЄС збільшились на 0,5%.

Де найнижча та найвища інфляція

Найнижча інфляція була відзначена у Франції (0,9%), Данії (1,4%) та Люксембурзі (1,5%).

Найвище зростання споживчих цін зафіксовано в Румунії (5,1%), Угорщині (4,8%) та Польщі (4,4%).

У Німеччині річна інфляція сповільнилася до 2,3% із 2,6% у лютому, у Франції збереглася на рівні 0,9%. В Іспанії інфляція сповільнилася до 2,2% після 2,9% на місяць раніше, в Італії — прискорилася до 2,1% з 1,7% у лютому.