Goldman Sachs прогнозує золото по $3700 через торговельну війну та рецесію

Goldman Sachs підняв прогноз ціни на золото до $3700 за унцію на кінець 2025 року, посилаючись на напруженість між США та Китаєм і зростаючі економічні ризики. Про це повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що штовхає ціни

«Якщо рецесія відбудеться, приплив грошей з ETF може ще більше прискоритися і підняти ціни на золото до $3880 за тройську унцію до кінця року», — зазначають у Goldman Sachs. Попит центральних банків виявився вищим за очікування, а біржові фонди (ETF) залучають більше капіталу через побоювання економічного спаду — це вже третє підвищення прогнозу за рік.

Альтернативні сценарії

Компанія додає: «Тим не менш, якщо зростання виявиться несподіваним на тлі зниження політичної невизначеності, потоки ETF, швидше за все, повернуться до наших прогнозів, заснованих на ставках, і ціни на кінець року наблизяться до $3550 за тонну». Однак у разі катастрофічного сценарію, за даними Investing.com, ціна може злетіти до $4500 за унцію.

14 квітня спотові ціни на золото сягнули нового піку — $3245,42 за унцію, але ринок коливається через тарифну невизначеність.