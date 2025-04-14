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14 квітня 2025, 9:54

Опендатабот: Майже половина найбільших казино в країні — збиткові

Понад 55 млрд грн заробили лідери сфери азартних ігор в Україні минулоріч за даними Індексу Опендатабота. Це лише на 1% більше, ніж у 2023 році. Лише 6 з 10 компаній вийшли в плюс у 2024 році.

Понад 55 млрд грн заробили лідери сфери азартних ігор в Україні минулоріч за даними Індексу Опендатабота.
Фото: depositphotos

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Як змінилися доходи компаній грального бізнесу

55,57 млрд грн сукупного доходу отримали компанії-лідери грального бізнесу України за 2024 рік. Це лише на 1% більше, ніж у 2023 році. У цьогорічному Індексі 9 інтернет-казино (три з яких також ведуть букмекерську діяльність) та 1 лотерейний оператор. У чотирьох з десяти компаній змінились власники.

Лише 6 з 10 компаній завершили 2024 рік з прибутком — загалом 4,34 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році усі 10 компаній були прибутковими та заробили 7,25 млрд грн.

На першому місці рейтингу букмекерська компанія та онлайн-казино Фавбет (бренд FAVBET). Її дохід за рік зріс удвічі — до 21,32 млрд грн. Це 38% від сукупного доходу лідерів ринку. Водночас прибуток знизився на 20% — до 1,38 млрд грн. Наприкінці 2024 року у компанії змінився власник: місце Андрія Матюхи зайняв його син Дмитро.

Компанія Слотс Ю.Ей (онлайн казино 777 та SLOTOKING, що змінило назву на Betking) посіла друге місце та збільшила дохід у 3,6 раза — 12,4 млрд грн. Компанія також отримала найбільший прибуток серед усіх: 2,55 млрд грн. Це у 13 разів більше, ніж у 2023 році. Наприкінці 2024 року компанія, якою володіє Павло Журило, також отримала ліцензію на букмекерську діяльність.

Рекордсменом за приростом доходу стала компанія Нейтів АППС (бренд Super Gra) — у 7,7 раза (до 4,68 млрд грн). Прибуток теж зріс у 5,7 раза — до 139 млн грн. Власник компанії громадянин Великої Британії — Чубіні Іраклі. У рейтингу компанія піднялась з 9 на 4 місце.

У 1,8 раза зріс дохід компанії Лімон (бренд ChampionCasino) — 2,54 млрд грн. Торік прибуток компанії, власником якої є Андрій Покровський, склав 174 млн грн.

Молода компанія Старблум геймінг (бренд SLOTOR777), яка була створена у 2023 році також потрапила переліку лідерів із доходом у 814 млн грн та прибутком 27 млн грн. Власником є Володимир Наумець.

Компанія УНЛ (Українська національна лотерея) — єдиний лотерейний оператор, котрий потрапив до цьогорічного Індексу. За рік дохід компанії зріс у 1,5 раза — до 866 млн грн, а прибуток майже у 6 разів — 56 млн грн.

Хто отримав збитки

Компанія Геймдев (бренд SLOTS CITY), дохід якої зріс у 2,8 раза — до 6,98 млрд грн, завершила рік збитками у 793 млн грн. У вересні в компанії змінився власник — Павло Чиклікчи замінив ізраїльського бенефіціара Якова Фінкельштейна.

Компанія Фьорст Елемент (F1rst) збільшила дохід на 27% — до 2,54 млрд грн, проте отримали збитки у 2,57 млн грн. У березні 2025 в компанії змінились власники.

Компанія Спейсикс (бренд Cosmolot) втратила лідерство та зменшила свій дохід у 25 разів (до 1,12 млрд грн) та отримала 906 млн грн збитків. У жовтні 2024 її придбав американський холдинг Nevada Gaming, який наразі володіє компанією разом з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.

Компанія Вбет (бренд VBET) зменшила свій дохід на 26% до 2,29 млрд грн та отримала збитки 425 млн грн торік. Власником компанії є громадянин Вірменії Рудольф Погосян.

Цьогорічний рейтинг покинула компанія Укр Гейм Технолоджі (PIN-UP) — її дохід скоротився вдвічі (1,97 млрд грн), а прибуток — у 2,7 раза (584 млн грн).

Податки до бюджету

Зазначимо, що гральний бізнес сплатив 5,4 млрд грн податку до бюджету у першому кварталі 2025 року. Це на 20% більше, ніж у той самий період 2024 року — та у 143 рази більше, ніж у той самий період 2021 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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3212242
3212242
14 квітня 2025, 11:21
#
Дуже смішно,
хороший плювок в лице недолугій владі зі своїми «КРАІЛами» і регуляціями.
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