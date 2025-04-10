Всеукраїнська премія визнання найкращих у світі фінансів FinAwards 2025 вже оголосила цьогорічних переможців. Поруч з банками, страховими та МФО, важливим стало і визначення найякісніших онлайн-ресурсів, які відслідковують тренди та напрямки розвитку фінансового ринку та підвищують фінансову грамотність українців.
Найкращі інфлюєнсери, YouTube та Telegram-канали про фінанси: версія FinAwards 2025
Переможців обирали протягом трьох місяців, шляхом голосування на сайті, до якого могли долучитися всі охочі, а також за допомогою експертного журі. Визначили, зокрема, і найкращих інфлюєнсерів, YouTube та Telegram-канали.
Тож щоб тримати руку на пульсі та бути обізнаним у фінансовій та інвестиційній сфері, за версією премії FinAwards 2025, варто бути підписаним на такі сторінки та проєкти
Топ-5 інфлюєнсерів року:
- 1 місце — Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів BY finance;
- 2 місце — Дмитро Карпіловський, Укрінвестклуб;
- 3 місце — Андрій Журжій, засновник так СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur;
- 4 місце — Тарас Гук, адвокат, інвестор, ютубер;
- 5 місце — Олена Набатова, підприємиця, практикуюча інвесторка.
Топ-5 Telegram-каналів:
- 1 місце — Останній Капіталіст;
- 2 місце — Про Бізнес;
- 3 місце — Бізнич;
- 4 місце — Ціна держави;
- 5 місце — Балади Економного Лицаря.
Топ-5 YouTube-каналів:
- 1 місце — УкрІнвестКлуб;
- 2 місце — Останній Капіталіст;
- 3 місце -Taras Guk;
- 4 місце — Запали цілі | GOALS on FIRE;
- 5 місце — Мільйонер за 7 років.
Всі ці ресурси не лише розповідають останні новини про фінанси та інвестицій, але й дають корисні поради та лайфхаки для підвищення фінансової грамотності та поліпшення фінансового становища. Тому вони не лише цікаві, а й корисні.
Партнери FinAwards 202
Премію та церемонію нагородження вдалося провести за підтримки банків, компаній та відомих брендів, які допомогли організаторам — сайтам «Мінфін» та Finance.ua.
Особливу вдячність висловлюємо банку ПУМБ, який довів, що він не лише надійний партнер, але й надійний банк для збереження заощаджень своїх клієнтів. За понад 30 років роботи на ринку банк майже сотні тисяч задоволених клієнтів, як приватних, так і корпоративних. Фінустанова також входить до ТОП-5 банків за розміром депозитного портфелю фізичних осіб в усіх валютах.
Автомобільним партнером заходу виступив бренд Mazda, який продемонстрував японську якість не лише в виготовленні та постачанні авто по всьому світу, а й в підтримці важливих ініціатив, зокрема і для світу фінансів. До речі, Mazda в Україні пропонує і найкращі корпоративні рішення для вашого бізнесу
Технологічним партнером цього року виступив Renome Smart, який створює рішення для приймання платежів, обробки грошових потоків та автоматизації послуг для банків, CIT-компаній та ритейлу
Підтримали премію нагородження ProInvest, академія Наїди Хотинської, платіжна система city24 та сервіс онлайн-платежів iPay.ua.
Загалом проведення FinAwards 2025 підтримали понад 20 надійних партнерів. Організатори вдячні кожному за їхній внесок та якісну співпрацю.
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