Найкращі інфлюєнсери, YouTube та Telegram-канали про фінанси: версія FinAwards 2025

Всеукраїнська премія визнання найкращих у світі фінансів FinAwards 2025 вже оголосила цьогорічних переможців. Поруч з банками, страховими та МФО , важливим стало і визначення найякісніших онлайн-ресурсів, які відслідковують тренди та напрямки розвитку фінансового ринку та підвищують фінансову грамотність українців.

Переможців обирали протягом трьох місяців, шляхом голосування на сайті, до якого могли долучитися всі охочі, а також за допомогою експертного журі. Визначили, зокрема, і найкращих інфлюєнсерів, YouTube та Telegram-канали.

Тож щоб тримати руку на пульсі та бути обізнаним у фінансовій та інвестиційній сфері, за версією премії FinAwards 2025, варто бути підписаним на такі сторінки та проєкти

Топ-5 інфлюєнсерів року:

1 місце — Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів BY finance;

2 місце — Дмитро Карпіловський, Укрінвестклуб;

3 місце — Андрій Журжій, засновник так СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur;

4 місце — Тарас Гук, адвокат, інвестор, ютубер;

5 місце — Олена Набатова, підприємиця, практикуюча інвесторка.

Топ-5 Telegram-каналів:

1 місце — Останній Капіталіст;

2 місце — Про Бізнес;

3 місце — Бізнич;

4 місце — Ціна держави;

5 місце — Балади Економного Лицаря.

Топ-5 YouTube-каналів:

1 місце — УкрІнвестКлуб;

2 місце — Останній Капіталіст;

3 місце -Taras Guk;

4 місце — Запали цілі | GOALS on FIRE;

5 місце — Мільйонер за 7 років.

Всі ці ресурси не лише розповідають останні новини про фінанси та інвестицій, але й дають корисні поради та лайфхаки для підвищення фінансової грамотності та поліпшення фінансового становища. Тому вони не лише цікаві, а й корисні.

Партнери FinAwards 202

Премію та церемонію нагородження вдалося провести за підтримки банків, компаній та відомих брендів, які допомогли організаторам — сайтам «Мінфін» та Finance.ua.

Особливу вдячність висловлюємо банку ПУМБ, який довів, що він не лише надійний партнер, але й надійний банк для збереження заощаджень своїх клієнтів. За понад 30 років роботи на ринку банк майже сотні тисяч задоволених клієнтів, як приватних, так і корпоративних. Фінустанова також входить до ТОП-5 банків за розміром депозитного портфелю фізичних осіб в усіх валютах.

Автомобільним партнером заходу виступив бренд Mazda, який продемонстрував японську якість не лише в виготовленні та постачанні авто по всьому світу, а й в підтримці важливих ініціатив, зокрема і для світу фінансів. До речі, Mazda в Україні пропонує і найкращі корпоративні рішення для вашого бізнесу

Технологічним партнером цього року виступив Renome Smart, який створює рішення для приймання платежів, обробки грошових потоків та автоматизації послуг для банків, CIT-компаній та ритейлу

Підтримали премію нагородження ProInvest, академія Наїди Хотинської, платіжна система city24 та сервіс онлайн-платежів iPay.ua.

Загалом проведення FinAwards 2025 підтримали понад 20 надійних партнерів. Організатори вдячні кожному за їхній внесок та якісну співпрацю.