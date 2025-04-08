Чи зможе гривня «посунути» долар: поради банкіра, як зберегти власні кошти

У найближчі 3 місяці Нацбанк триматиме руку на пульсі та в разі потреби, може і надалі застосовувати монетарні механізми, щоб мінімізувати інфляцію та зміцнити гривню. Таку думку висловив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

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Що відбувається з курсом

Разом з тим, як твердить банкір, своєчасно вжиті монетарні зміни (зокрема грудневе, лютневе та березневе збільшення облікової ставки з 13% до 15,5%) вже суттєво послабили інфляційний «зашморг» та зупинили зростання споживчих цін, відтак наразі побоювання за долю гривні суттєво зменшилися.

«Курс гривні тривалий час є стабільним, відтак констатуємо, що й „температура“ на валютному ринку помітно спала, а поточні курсові коливання є незначними та незагрозливими», — аргументував експерт.

На його погляд, у найближчі місяці найбільша загроза, з якою може стикнутися країна, полягає в стані економічної та воєнної невизначеності із вразливістю до ворожих руйнівних інформаційних операцій.

«Громадян хвилює головне питання: „Що буде далі: війна, припинення вогню, замир’я, вибори… що саме?“. А відсутність відповіді змушує українців турбуватися про те, як не втратити власні заощадження. В інформаційній „колотнечі“ страхи мають здатність лише посилюватися, адже часто емоції беруть гору. Однак попри інформаційну „негоду“ та об'єктивні ознаки воєнної та економічної невизначеності, наразі у громадян є вдосталь можливостей для того, щоб убезпечити свої кошти від знецінення», — підкреслив фахівець.

Поради банкіра

Мамедов надав кілька порад, як грамотно розпорядитися «вільними» коштами у найближчі 3 місяці.

З огляду на вжиті монетарні заходи НБУ з подолання інфляції та зміцнення гривні, у другому кварталі максимально інфляція складе від 3% до 4,5%. Тобто, щоб зберегти наявні кошти, дохідність від їх вкладання має щонайменше перекрити інфляцію (залежно від обставин НБУ потенційно може підняти облікову ставку до 16−16,5%; однак така корекція фактично унеможливить різкі зміни валютних курсів).

Ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно стабільною через ефективну монетарну політику НБУ, спрямовану на зміцнення національної валюти. Очікується, що коливання курсу американської валюти впродовж наступних 3 місяців буде досить помірним. Цілком можливо, що до кінця червня зростання курсу долара не перевищить 1−3% — тобто офіційний курс коливатиметься в межах 41,8−42,8 грн / $. Отже, купівля доларів США не стане панацеєю для того, щоб зберегти кошти від знецінення.

Вартість євро варто розглядати у парі торгів з доларом: з огляду на світові тенденції незначного зміцнення європейської валюти, співвідношення курсу долара до євро залишиться відносно сталим: 1 долар = 0,9−0,95 євро. Тобто різниця між вартістю валют не перевищить 10%. І передумов для того, щоб курс євро пішов «у відрив» майже немає. Таким чином, купівля євро може лише стати «індексацією» статків, однак навряд чи поточні «приборкані» курси задовольнять громадян, що сподіваються внаслідок придбання євро значно збільшити власний дохід.

Нацбанк створив умови для заохочення розвитку депозитів: з 4 квітня ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, зросла до 19%. Відтак з квітня розпочинається період найвищих ставок за всіма різновидами гривневих вкладів, що триватиме, як мінімум, до кінця червня.

Для ухвалення рішення про розміщення коштів на гривневих вкладах варто зіставити його з власними тактичними та стратегічними цілями. Якщо громадянин хоче «перестрахуватися» на випадок можливих неочікуваних обставин та не залежати від терміну розміщення коштів, то йому підійдуть вклади терміном 3−6 міс. та 6−9 міс.

Щоб обрати потрібний депозит, варто звернути увагу на пропоновану (очікувану) дохідність. Так ультракороткі депозити з терміном розміщення коштів від 3 міс. до 6 міс. можуть дати дохід в середньому 13−13,5% річних, середні ставки за вкладами на 6−9 міс. коливатимуться в діапазоні 13,5−14,5%, середня дохідність вкладів на 9−12 міс. може принести дохід в 13−13,5% річних, а середні ставки за вкладами на 1 рік і довше коливатимуться в діапазоні 13−13,5%, однак максимально зростуть до 16−17% річних.

З урахуванням податкових платежів, що сумарно становлять 23% від отриманого прибутку, «на руки» громадянин отримає від 9,5% до 12% від заявленої дохідності вкладів. Тобто, привабливість розміщення вільних коштів на гривневих вкладах досягне свого піка, адже отриманий дохід не лише покриватиме можливу інфляцію, а й дасть можливість отримати чистий прибуток.

Варто пам’ятати, що у другому півріччі рівень інфляції почне поступово знижуватися, а в кінці року він ймовірно опуститься нижче 10% (у річному вимірі). Відповідно регулятор може почати «зворотний рух», поволі знижуючи облікову ставку та коригуючи ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами. Отже, з другого півріччя можливе поступове зниження дохідності гривневих депозитів.

З огляду на стрімке зростання світових цін на золото, альтернативним надійним інструментом для збереження коштів від знецінення може стати придбання золотих зливків (найбільш затребуваними є зливки вагою 50−100 грамів). Водночас варто пам’ятати, що цей інструмент спрямований на довгострокову перспективу і його варто використовувати саме задля збереження статків, а не ситуативного заробітку.

«У другому кварталі життя кожного українця прямо та опосередковано залежатиме від низки воєнних та економічних чинників, таких, як перебіг війни, завдана шкода внаслідок воєнних дій та обстрілів, пошуку шляху до миру, а також загального розвитку економіки, інфляції, особистого доходу тощо. Звісно в ці непрості місяці варто зберегти витримку, „холодний розум“, щоб, як мінімум, не втратити те, що маєш», — підсумував Мамедов.