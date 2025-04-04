Ощадбанк подовжив дію карток до кінця 2025 року

Державний Ощадбанк пролонгував термін дії своїх платіжних карток до 31 грудня 2025 року. Про це в п’ятницю повідомив очільник правління Сергій Наумов, передає Інтерфакс-Україна.

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Винятки та дії

«Водночас він зазначив, що якщо власник картки отримав повідомлення від банку про те, що вона не буде продовжена на новий строк, то необхідно звернутися до відділення банку для її перевипуску», — уточнив Наумов. Тобто більшості клієнтів нічого робити не доведеться, але окремим усе ж варто навідатися до відділення.

Місце на ринку

За інформацією Нацбанку, на старті 2025 року Ощадбанк тримав другу сходинку за обсягом активів серед 61 фінустанови країни — 963,39 мільярда гривень, що становить 12,4% ринку. За кількістю карток банк посідає третю позицію після Приватбанку та monobank: усього їх 17,7 мільйона, із яких активними є 7,7 мільйона.