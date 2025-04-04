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4 квітня 2025, 11:34

Оновлення мережі Ethereum, законопроєкт про стейблкоїни у США: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Розробники Ethereum запланували оновлення Pectra на 7 травня

Хардфорк Pectra активують в основній мережі другої за капіталізацією криптовалюти 7 травня — Таке рішення ухвалили ключові розробники під час чергової онлайн-зустрічі. Про це повідомляє CoinDesk.

Зазначимо, що раніше оновлення Ethereum планувалося приблизно на 30 квітня.

Pectra включає серію поліпшень, спрямованих на підвищення зручності та ефективності Ethereum. Масштабний апгрейд містить 11 ключових пропозицій щодо поліпшення Ethereum, які реалізують одночасно. Одне з важливих нововведень — додавання функціональності смартконтрактів у гаманці, що спрощує їхнє використання та відновлення.

У Південній Кореї вивчили відкриття доступу іноземцям до криптобірж

Південна Корея може відкрити крипторинок для іноземних трейдерів за умови посилення контролю за відмиванням грошей. Про це заявив глава відділу віртуальних активів Комісії з фінансових послуг (FSC) Кім Сон Чжин. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

За його словами, регулятор вивчає можливість пом’якшення обмежень доступу іноземних учасників ринку до південнокорейських криптобірж. Для цього платформи мають відповідати міжнародним стандартам у сфері запобігання відмиванню грошей (AML). Конкретних термінів реформ поки не названо.

Наразі інвестори з-за кордону не можуть торгувати на місцевих біржах через правила, що вимагають верифікації користувачів через банківські рахунки на ім'я резидентів Південної Кореї.

Голова дослідницького відділу Presto Research Пітер Чунг у коментарі The Block заявив, що відкриття ринку не тільки приверне іноземний капітал, а й розв’яже проблему різниці в цінах на криптовалюти, відомої як «премія кімчі».

За його словами, ініціатива також підштовхне подальше зростання ринку стейблкоїнів на основі долара США.

З 2022 року в країні діє правило Travel Rule, що зобов’язує біржі збирати і зберігати дані про транзакції на суму від 1 млн вон (близько $695). Однак регулятори все ще сумніваються в готовності торгових платформ повністю дотримуватися AML-вимог, зазначив Чунг.

Законопроєкт про стейблкоїни у США отримав схвалення на рівні комітету

Законопроєкт «Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy» (STABLE) отримав схвалення в Комітеті з фінансових послуг. Наступний етап — голосування в Палаті представників США.

Ініціативу презентували на початку лютого 2025 року голова комітету Френч Хілл і голова його підкомітету з цифрових активів Браян Стейл. Пізніше з’явилася інформація, що в розробці законопроєкту брала участь компанія Tether, емітент USDT.

Поряд із GENIUS, STABLE регулює випуск і обіг доларових стейблкоїнів, а також встановлює вимоги щодо розкриття інформації та аудиту резервів для компаній, що випускають такі активи.

Він пройшов голосування на рівні Комітету з перевагою 32−17. Проти законопроєкту виступили низка демократів, включно з криптоскептиком Максіном Вотерсом.

Стейблкоїн FDUSD забезпечений 1:1, відповідно до останнього аудиту —Binance

Криптовалютна біржа Binance повідомила, що стейблкоїн FDUSD забезпечений 1:1, відповідно до останнього аудиту.

Зазначається, що звіт про атестацію в лютому, на замовлення FD121 Limited, емітента FDUSD, був проведений незалежною третьою стороною аудиторською компанією Prescient Assurance.

«Станом на дату звіту, 1 березня 2025 року, о 1:00 (UTC), резерви FDUSD становили 2 051 348 188,70 доларів США, які зберігалися в казначейських облігаціях США та на одноденних фіксованих депозитах. Ця сума перевищує загальну кількість FDUSD в обігу на момент перевірки, підтверджуючи здатність FDUSD бути погашеною у співвідношенні 1:1 з доларами США», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року стейблкоїн First Digital USD (FDUSD) втратив прив’язку до долара США на тлі заяви засновника TRON Джастіна Сана про неплатоспроможність First Digital Trust (FDT). Курс активу в моменті падав нижче $0,91, потім він зріс до $0,99.

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Джерело: Мінфін
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