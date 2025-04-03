Біткоїн впав на тлі мит Трампа, японський банк SMBC випустить стейблкоїн: що нового

Біткоїн відреагував падінням на тлі мит Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. На тлі цього ціна першої криптовалюти спочатку підскочила, але потім пішла вниз. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Спочатку біткоїн зріс до $87 900, а потім впав до $82 200. На момент написання новини актив торгується на рівні $83 360. За добу він втратив 1%, за тиждень майже 4,6%.

Більшість криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. При цьому найбільше зниження за останні 24 години у Solana (-4,4%).

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Стейблкоїн FDUSD втратив прив’язку до долара після заяви Джастіна Сана

2 квітня 2025 року стейблкоїн First Digital USD (FDUSD) втратив прив’язку до долара США на тлі заяви засновника TRON Джастіна Сана про неплатоспроможність First Digital Trust (FDT). Курс активу в моменті падав нижче $0,91, проте на момент написання новини його вартість зросла до $0,99. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Джастін Сан зазначив, що кастодіан FDUSD — First Digital Trust — є неплатоспроможним і не може виконати заявки клієнтів на викуп коштів.

За його словами, Існують серйозні прогалини як у процесі ліцензування трастів у Гонконзі, так і у внутрішньому управлінні ризиками фінансової системи.

Сан закликав регуляторів і правоохоронні органи терміново вжити заходів для розв’язання цих проблем і запобігання подальшим значним втратам.

Команда FDT відповіла на заяви Сана, назвавши їх неправдивими. За їхніми словами, First Digital залишається повністю платоспроможним, а «ця суперечка стосується TUSD, а не FDUSD».

У FDT додали, що це типовий наклепницький хід Джастіна Сана, спрямований на атаку конкурента його бізнесу, а також анонсували проведення AMA-сесії для відповідей на питання щодо ситуації.

Другий за величиною банк Японії SMBC випустить стейблкоїн

Корпорація Sumitomo Mitsui Financial Group, що управляє другим за величиною банком Японії SMBC, планує запустити стейблкоїн у співпраці з Ava Labs і Fireblocks. Про це повідомляє Nikkei.

Фінансова установа протестує проєкт у другій половині 2025 року, а випуск токена заплановано на 2026 рік.

Ava Labs створить блокчейн-інфраструктуру, а Fireblocks розробить систему управління «стабільною монетою».

SMBC також залучив місцеву IT-компанію TIS для технічного супроводу під час тестів.

Це не перший досвід банку в галузі блокчейну і токенів. У 2022 році SMBC створив лабораторію Token Business Lab спільно з компанією HashPort, зосереджену на розробці NFT-сервісів. Пізніше вони протестували випуск soulbound-токенів для верифікації особистості.

У вересні 2024 року SMBC заявив, що планує запустити пілотний транскордонний проєкт зі створення стейблкоїнів спільно з двома іншими великими японськими банківськими установами — Mitsubishi UFJ Financial Group і Mizuho Financial Group.

Криптобіржа Bybit оголосила про припинення роботи свого NFT-маркетплейса

Криптовалютна біржа Bybit оголосила про закриття свого NFT-маркетплейса. Платформа припинить роботу 8 квітня.

Користувачам рекомендовано вивести активи до цієї дати.

Біржа також закриває платформи Inscription Marketplace та IDO. Рішення пов’язане з оптимізацією сервісів компанії.

Зазначимо, що обсяг торгівлі NFT знизився на 90% з пікового значення 2021 року.

Нагадаємо, в лютому 2024 року хакери зламали Bybit і вивели Ethereum на $1,46 млрд. Це наймасштабніша крадіжка в історії цієї галузі.