Які зміни на ринку нерухомості відбулись у березні — дослідження (інфографіка)

Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA дослідив зміни на ринку первинної та вторинної нерухомості й на ринку оренди житла станом на кінець березня 2025 року.

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Аналітики проаналізували рух цін, попиту і пропозиції, порівнявши їх місяць до місяця та рік до року. Фахівці відзначили високий попит відносно кількості пропозицій з оренди та продажу вторинного житла, а також підвищення цін у таких пропозиціях.

Первинний ринок

Пропозиція

Наприкінці березня 2025 активними залишаються відділи продажів у 77% новобудов. За минулий місяць в Україні здали в експлуатацію 9 новобудов на 10 секцій, з них чотири новобудови — у Києві та області, по дві — у Вінницькій та Львівській областях.

Відсоток завершених проєктів серед усіх областей України найбільший у Рівненській, Одеській та Запорізькій областях — 56−57%. Також високий рівень добудованих обʼєктів у Волинській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях — понад 40%.

Ціни

Середня вартість за квадратний метр у валюті протягом місяця дещо збільшилась у більшості областей України.

Рік до року ціна також переважно зростала у регіонах, що віддалені від зони бойових дій, найбільше — у Чернівецькій, Рівненській, Вінницький, Закарпатській та Волинській областях, на 7−13%.

Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою ціною $1 358 за м².

Вторинний ринок

Пропозиція

У березні порівняно з лютим на ринку вторинного житла найсуттєвіше збільшилась кількість пропозицій у Харківській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Ціна

Аналітики зазначили, що ціна продажу однокімнатної квартири у березні коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за березень 2024 року вона переважно зростала.

За місяць найбільший ріст показали Чернівецька (+8%) та Львівська (+4%) області.

Містом з найдорожчим житлом лишається Київ: у березні власники пропонували покупцям заплатити за однокімнатну квартиру у середньому $90 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим є Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири майже $132 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, $46 тис.

Попит

Протягом місяця інтерес користувачів до вторинного житла спадав, найсильніше у відсотковому значенні — у Запорізькій та Миколаївській областях. Проте кількість відгуків користувачів у кожній області перевищувала кількість доданих оголошень.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у березні в Києві склало 1:2, і це найменш значна різниця. Так, у Тернопільській області вона становить 1:17, у Вінницькій — 1:14, а в Житомирській — 1:12.

Ринок оренди

Пропозиція

На ринку оренди у березні кількість нових пропозицій житла зростала у Закарпатській, Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Харківській областях. У столиці власники опублікували дещо менше нових пропозицій порівняно з лютим.

Ціна

Березень приніс ринку оренди незначний спад цін на оренду у половині областей України, зокрема у Полтавській та Чернівецькій областях: -8−10% порівняно з лютим.

Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому хочуть отримати 17 700 грн за однокімнатну квартиру.

Найнижчі ціни Києва можна знайти у Деснянському районі — в середньому 10 100 грн за однокімнатну квартиру, а найдорожчим районом залишається Печерський з середньою ціною оренди за місяць 24 800 грн.

Попит

У березні користувачі менш активно шукали житло для оренди порівняно з лютим. Побільшало пошукових запитів на Сумщині, Кіровоградщині, Одещині та Львівщині, а найбільший відтік відбувся у Закарпатській, Житомирській та Тернопільській областях.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у березні в Києві склало 1:3, але в більшості областей ці показники відрізняються в десятки разів.