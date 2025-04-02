Компанія Visa пропонує близько $100 мільйонів, прагнучи відвоювати у Mastercard роль партнера Apple у випуску кредитних карт. Про це пише The Wall Street Journal.
2 квітня 2025, 16:55
Visa вступає у боротьбу з Mastercard за ексклюзивне партнерство з Apple
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Боротьба конкурентів
Visa розгорнула справжню кампанію, запропонувавши значний аванс — такі суми зазвичай зарезервовані для наймасштабніших карткових проєктів. Але конкуренція не дрімає: American Express також вступила в гру, мріючи не лише обробляти платежі, а й стати емітентом картки.
Кінець однієї ери й нові горизонти
Ще у 2019 році Goldman Sachs разом з Apple запустили картку за підтримки Mastercard, але в листопаді 2023-го їхні шляхи розійшлися. Тепер місце Goldman Sachs під прицілом кількох фінансових гігантів.
Джерело: Мінфін
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