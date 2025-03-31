28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025. Фінансове видання «Мінфін» та Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.
FinAwards 2025: 9 найкращих дебетових, кредитних та преміальних карт року
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Карта № 1 у гаманці
У цій номінації змагались 15 банків, а «Карткою у гаманці № 1» стала дебетова картка «ВсеКАРТА» від ПУМБ.
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Вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 0 грн.
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Комісія за обслуговування картки, щомісяця: 0 грн.
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Переказ на картку в іншому банку у застосунку ПУМБ — 0%.
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Комісія за зняття власних коштів готівкою: 0%
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Поповнення — 0%
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Перекази валюти між родичами клієнтами банку — 0%
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Поповнення мобільного телефона, оплата комунальних послуг — 0% комісії, кешбек за оплату комуналки
Цю карту також можна зареєструвати за іноземним номером.
Картками у гаманці № 2 й № 3 стали чорна картка від monobank та карта «АТБ» від А-Банку.
Кредитні карти
Переможцем у номінації «Найкраща кредитна карта», за яку змагались 19 номінантів, став ПУМБ з картою ВСЕМОЖУ Online.
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Максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи: до 200 000 грн
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Грейс-період: до 62 днів
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Реальна річна ставка: до 44,28%
Друге й третє місця обійняли чорна картка від monobank та карта Gold від банку Кредит Дніпро.
Преміальні карти
У номінації «Найкраща преміальна карта» цього року на першій сходинці — продукт від Приватбанку: Пакет Premium MAX з преміальною карткою Visa Infinite Premium та World Elite.
Premium MAX — це сімейна концепція обслуговування: безкоштовні додаткові картки та спільний доступ до сервісів.
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Безкоштовне відкриття до 5 преміальних карток рівня World Elite / Visa Infinite Premium у пакеті, в тому числі з можливістю відкривати картки на третіх осіб.
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Можливість отримувати преміальне обслуговування без комісії за умови наявності відповідних витрат на місяць.
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Цілодобова Premium-підтримка без роботів.
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Можливість цілодобово подзвонити або написати у банк із-за кордону через застосунок Privat24 безкоштовно через wi-fi.
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Закриття преміального пакету без штрафів для клієнта.
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В програмі лояльності Привіт вивід накопиченого всієї суми накопиченого кешбеку від 1 грн
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Відсутність додаткових комісій при знятті як у власних, так і в АТМ інших банків по Україні;
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Можливість купувати нумізматичну продукцію від НБУ, оскільки банк є офіційним дистриб’ютором, через який реалізується 25% всієї продукції.
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Страхування «Захист від Шахрайства» з розширеними пропозиціями саме для преміальних клієнтів.
На другому місці у номінації — карта IRON від monobank, на третьому — Райффайзен Банк з пакетом послуг «Престиж».
Відбір претендентів на участь у номінаціях тривав на сайтіFinAwards 2025, де відбувалось відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Учасників також оцінювало експертне журі.
Фінансові сервіси
Під час заходу СЕО Treeum Валерія Луньова підкреслила:
«Ми також запустили нові фінансові сервіси, які зробили фінансові послуги ще доступнішими: Онлайн-бронювання валюти у застосунку Мульті, Отримання онлайн банківських кредитів на сайті Finance.ua та сервіс по порівнянню криптообмінок. Ми потужно розвили наш кешбек-сервіс, який вже включає понад 90 партнерів-магазинів, які надають знижки. Це В2В продукт, який активно використовують як програму лояльності наші партнери банки, e-commerce, логістичні оператори та інші бізнеси.
Все це — наш внесок у фінансову екосистему, де кожен клієнт може в онлайні швидко, зручно та безпечно обрати та оформити фінансові продукти, які пропонуєте ви, наші партнери".
Про премію
FinAwards 2025 — це щорічна премія, який проводиться уже 8-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.
Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.
Коментарі - 1
Минулого року син намагався перевести мені 100 доларів (добре, бо хотів більше і кожного місяця, але я вмовив почати зі 100 і подивитись як воно піде) з валютної картки банку ZEN на доларову банку ПУМБ. Переказ чомусь пішов через Приват, а не напряму і головне — долари дивним часом раптом перетворились на гривні !!! ПУМБ відмовився видати мені ні ці гривні, ні конвертувати їх назад у долари… На гарячій лінії запевнили, що гроші не пропадуть і гривні повернуться до відправника через місяць. Через півтора місяця запропонували почекати ще з місяць, але я пішов у відділення і написав детальну скаргу з вказанням дат та мого і сина рахунків. Відповідь була в стилі бла-бла без вказівки рахунків, але з важливою деталлю, що ПУМБ повернув їх до Привата через тиждень (!!!) супроти запевнень гарячої лінії, що вони лежать у ПУМБі ! Надати інформацію по трейсінгу грошей у ПУМБі відмовитлись. Пішов до Привата і написав заяву зі всіма деталями, щоб надали інформацію де ж зараз мої гроші, бо сину нічого не повернулось? Відповідь прийшла взагалі ніяка та ще більш мутна і загальна, що гроші просто повернули відправнику… Ще раз звернувся з письмовою заявою з’ясувати де гуляють мої/сина гроші? Відповідь була знову бла-бла з посиланням на попередню, але без інформаціі на моє конкретне запитання! Заготовив листа-скаргу до НБУ і готувався відправити, як син повідомив, що 100 доларів повернулись на його рахунок!
Історія тривала близько 5 місяців!!!