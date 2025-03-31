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31 березня 2025, 15:12

FinAwards 2025: 9 найкращих дебетових, кредитних та преміальних карт року

28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025. Фінансове видання «Мінфін» та Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025.

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Карта № 1 у гаманці

У цій номінації змагались 15 банків, а «Карткою у гаманці № 1» стала дебетова картка «ВсеКАРТА» від ПУМБ.

  • Вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 0 грн.

  • Комісія за обслуговування картки, щомісяця: 0 грн.

  • Переказ на картку в іншому банку у застосунку ПУМБ — 0%.

  • Комісія за зняття власних коштів готівкою: 0%

  • Поповнення — 0%

  • Перекази валюти між родичами клієнтами банку — 0%

  • Поповнення мобільного телефона, оплата комунальних послуг — 0% комісії, кешбек за оплату комуналки

Цю карту також можна зареєструвати за іноземним номером.

Картками у гаманці № 2 й № 3 стали чорна картка від monobank та карта «АТБ» від А-Банку.

Кредитні карти

Переможцем у номінації «Найкраща кредитна карта», за яку змагались 19 номінантів, став ПУМБ з картою ВСЕМОЖУ Online.

  • Максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи: до 200 000 грн

  • Грейс-період: до 62 днів

  • Реальна річна ставка: до 44,28%

Друге й третє місця обійняли чорна картка від monobank та карта Gold від банку Кредит Дніпро.

Преміальні карти

У номінації «Найкраща преміальна карта» цього року на першій сходинці — продукт від Приватбанку: Пакет Premium MAX з преміальною карткою Visa Infinite Premium та World Elite.

Premium MAX — це сімейна концепція обслуговування: безкоштовні додаткові картки та спільний доступ до сервісів.

  • Безкоштовне відкриття до 5 преміальних карток рівня World Elite / Visa Infinite Premium у пакеті, в тому числі з можливістю відкривати картки на третіх осіб.

  • Можливість отримувати преміальне обслуговування без комісії за умови наявності відповідних витрат на місяць.

  • Цілодобова Premium-підтримка без роботів.

  • Можливість цілодобово подзвонити або написати у банк із-за кордону через застосунок Privat24 безкоштовно через wi-fi.

  • Закриття преміального пакету без штрафів для клієнта.

  • В програмі лояльності Привіт вивід накопиченого всієї суми накопиченого кешбеку від 1 грн

  • Відсутність додаткових комісій при знятті як у власних, так і в АТМ інших банків по Україні;

  • Можливість купувати нумізматичну продукцію від НБУ, оскільки банк є офіційним дистриб’ютором, через який реалізується 25% всієї продукції.

  • Страхування «Захист від Шахрайства» з розширеними пропозиціями саме для преміальних клієнтів.

На другому місці у номінації — карта IRON від monobank, на третьому — Райффайзен Банк з пакетом послуг «Престиж».

Відбір претендентів на участь у номінаціях тривав на сайтіFinAwards 2025, де відбувалось відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Учасників також оцінювало експертне журі.

Фінансові сервіси

Під час заходу СЕО Treeum Валерія Луньова підкреслила:

«Ми також запустили нові фінансові сервіси, які зробили фінансові послуги ще доступнішими: Онлайн-бронювання валюти у застосунку Мульті, Отримання онлайн банківських кредитів на сайті Finance.ua та сервіс по порівнянню криптообмінок. Ми потужно розвили наш кешбек-сервіс, який вже включає понад 90 партнерів-магазинів, які надають знижки. Це В2В продукт, який активно використовують як програму лояльності наші партнери банки, e-commerce, логістичні оператори та інші бізнеси.

Все це — наш внесок у фінансову екосистему, де кожен клієнт може в онлайні швидко, зручно та безпечно обрати та оформити фінансові продукти, які пропонуєте ви, наші партнери".

Про премію

FinAwards 2025 — це щорічна премія, який проводиться уже 8-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stariy07
stariy07
31 березня 2025, 16:11
#
Не згоден що карта № 1 це від ПУМБ !
Минулого року син намагався перевести мені 100 доларів (добре, бо хотів більше і кожного місяця, але я вмовив почати зі 100 і подивитись як воно піде) з валютної картки банку ZEN на доларову банку ПУМБ. Переказ чомусь пішов через Приват, а не напряму і головне — долари дивним часом раптом перетворились на гривні !!! ПУМБ відмовився видати мені ні ці гривні, ні конвертувати їх назад у долари… На гарячій лінії запевнили, що гроші не пропадуть і гривні повернуться до відправника через місяць. Через півтора місяця запропонували почекати ще з місяць, але я пішов у відділення і написав детальну скаргу з вказанням дат та мого і сина рахунків. Відповідь була в стилі бла-бла без вказівки рахунків, але з важливою деталлю, що ПУМБ повернув їх до Привата через тиждень (!!!) супроти запевнень гарячої лінії, що вони лежать у ПУМБі ! Надати інформацію по трейсінгу грошей у ПУМБі відмовитлись. Пішов до Привата і написав заяву зі всіма деталями, щоб надали інформацію де ж зараз мої гроші, бо сину нічого не повернулось? Відповідь прийшла взагалі ніяка та ще більш мутна і загальна, що гроші просто повернули відправнику… Ще раз звернувся з письмовою заявою з’ясувати де гуляють мої/сина гроші? Відповідь була знову бла-бла з посиланням на попередню, але без інформаціі на моє конкретне запитання! Заготовив листа-скаргу до НБУ і готувався відправити, як син повідомив, що 100 доларів повернулись на його рахунок!
Історія тривала близько 5 місяців!!!
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