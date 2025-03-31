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31 березня 2025, 16:30

PRNext’25: обʼєднані зусилля лідерів для розвитку ринку

Сьогодні світ став полем стратегічної боротьби — за увагу, за довіру, за майбутнє. Кожне слово може бути вирвано з контексту, а кожна дія — перетворитися на надихаючий мем чи привід для цькування. У такі часи найбільше потребуєш не просто колег чи однодумців, а партнерів, яким не байдуже. Це щось вище за особисті чи корпоративні інтереси, бо йдеться про торування спільного шляху для всіх.

Саме тому PRNext'25 замість пошуку спонсорів збирає однодумців.
Оскільки PRNext — це форум некомерційний і краудфандинговий, тут організатори та партнери разом створюють простір, у якому репутація є не абстрактною категорією, а спільною справою відповідальних бізнес-лідерів.
І кожен із партнерів — не просто логотип на афіші, а важливий голос у професійній дискусії та потужна сила в суспільному житті.

Так, «Метінвест» попри війну є опорою промисловості України та виготовляє величезну кількість сталевої продукції для ЗСУ. ПУМБ розглядає інтеграцію ветеранів як одну з центральних складових власної комунікаційної місії. МХП послідовно інвестує досвід і сили у продовольчу безпеку країни, знаходячи можливості для експансії на зовнішніх ринках. Нова пошта не просто доставляє — вона долає кордони та десятки кілометрів, забезпечуючи безперебійну доставку на прифронтових територіях. Це більше ніж доставка — це про стійкість та віру в перемогу.

Свою багаторічну співпрацю продовжили і системні партнери форуму PRNext — корпорація АТБ і міжнародна компанія Henkel, структуроформуючі компанії українського споживчого ринку. Серед офіційних партнерів чимало брендів, які зробили наріжним каменем своєї репутації саме продукт: мабуть, чи не кожен із нас куштував торт від БКК, тримав книжку, видану КСД, або замовляв склянку Jack Daniel’s. У цьому ж ряду — «Моршинська», яка три десятиліття є синонімом природної якості й турботи про здоров’я, і PrintStore Group — бренд, без якого не обходиться жодна важлива подія чи презентація.

Так само і медіапартнери не тільки висвітлюють, але й рефлексують разом із піар-профі та бізнесом. Відмінні одне від одного і взаємодоповнюючі, вони в сукупності репрезентують соціальне буття. Forbes BrandVoice і «Мінфін», «Апостроф» і WОМО, MIND і OBOZ.UA, Delo і MMR, РБК Україна і УНН, «Перший бізнесовий» і «Юридична практика» та телеканал «Ми — Україна».

Отже, PRNext — це не лише про тих, хто цього року виступає зі сцени, але й про тих, хто зараз забезпечує інфраструктуру форуму, а виступатиме на наступному. Тож бути на PRNext і з PRNext— це можливість зробити свій внесок у формування стандартів і світогляду, а залишитися осторонь означає втратити набагато більше, ніж день нетворкінгу та цікавих виступів.

І якщо вам важливо, що буде з довірою, брендами та репутацією завтра — не пропустіть PRNext '25! Уже цього четверга о 10:00.

Джерело: Мінфін
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