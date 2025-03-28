Україна вперше стала світовим лідером з експорту замороженої малини, обійшовши Польщу та Сербію

У 2024 році Україна вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини, випередивши не лише Польщу, а й багаторічного лідера цього сегменту — Сербію. Про це повідомляє EastFruit.

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У 2024 календарному році експорт замороженої малини з України сягнув рекордних 65 тисяч тонн, продемонструвавши зростання на 34% за рік. Це був значно стрімкіший приріст, ніж у будь-якого іншого великого експортера.

Загалом за останні три сезони обсяги експорту замороженої малини з України зросли більш ніж удвічі, тоді як Сербія зберегла свої показники на попередньому рівні, а Польща скоротила експорт на 24%.

Зазначається, що Україна імпортує лише незначні обсяги малини, на відміну від Сербії та особливо Польщі, які активно закуповують її за кордоном. У польському експорті частка імпортованої малини вже перевищує 52%, причому основний обсяг Польща закуповує саме в Україні.

Фактично майже половина замороженої малини, яку експортує Польща, має українське походження. Саме доступна українська малина дозволяє цій країні утримувати позиції серед лідерів світового ринку.

Якщо аналізувати чисті обсяги експорту, Україна постачає на зовнішні ринки 65 тисяч тонн замороженої малини, тоді як Польща — лише близько 16 тисяч тонн. Таким чином, у 2024 році Україна експортувала вчетверо більше замороженої малини, ніж Польща.

Цікаво, що за загальним обсягом експорту замороженої малини Україна все ще незначно поступається Сербії. У 2024 році Сербія експортувала 67,7 тисячі тонн малини, тоді як Україна — 65,1 тисячі тонн.

Проте Сербія імпортувала 4,7 тисячі тонн для подальшого реекспорту, що знизило її чистий експорт до 63 тисяч тонн — на 2 тисячі тонн менше, ніж в України.

У період з 2022 по 2024 роки частка Польщі в експорті української малини скоротилася з 63% до 35%. Натомість частка Німеччини, Чехії, Австрії та Франції — ключових ринків збуту для польських експортерів — у прямому експорті з України більш ніж подвоїлася, досягнувши 48%.

Україна активно перебирає ринкову частку в Польщі, що стало можливим завдяки підвищенню якості продукції та рівня її переробки.

За останні три роки експорт замороженої малини з України до Німеччини зріс у 4,5 раза, до Чехії — у 4,2 раза, до Австрії — у 33 рази, а до Франції — удвічі. У 2024 році Україна також вперше експортувала понад 2 тисячі тонн малини до Бельгії, Італії та Литви.

Крім того, Україна стрімко нарощує експорт замороженої малини до Канади та США — ринків, які пропонують значно вищі ціни, ніж країни Євросоюзу. Ще три роки тому Україна не постачала продукцію до цих країн, а нині нерідко випереджає там польських конкурентів за обсягами експорту.

Серед незвичних напрямків експорту замороженої малини варто зазначити перші комерційні поставки української продукції до Аргентини та Саудівської Аравії.

Прогноз

З огляду на високі ціни на малину в попередньому сезоні, аналітики EastFruit прогнозують, що у 2025 році та в сезоні 2025/26 Україна оновить рекорди експорту малини й зміцнить своє лідерство.

Зокрема, вже у 2025 році Україна може обійти Сербію також і за загальним обсягом експорту замороженої малини.