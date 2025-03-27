Як покарати росію, заробити на агресорі та покласти край війні

Дональд Трамп здогадується , що путіну не потрібен мир, а «вперта» Європа, схоже , не хоче йти на поводі і скасовувати проти росії санкції. Як Трамп може «вбити двох зайців одним пострілом», придумали та розповіли NYT Гленн Хаббард, колишній голова Ради економічних консультантів, професор фінансів та економіки бізнес-школи Колумбійського університету, та Кетрін Вольфрам, колишня заступниця помічника секретаря з питань клімату та енергетики в Міністерстві фінансів, професор економіки енергетики у Школі менеджменту Слоуна Массачусетського технологічного інституту.

Попри те, що росія та Україна вели переговори про припинення вогню з американськими представниками в Саудівській Аравії, які, мабуть, у вівторок призвели до деякого прогресу, президент росії володимир путін не продемонстрував реальної прихильності до припинення війни.

Президенту Трампу потрібні кращі карти.

Російський універсальний тариф

Декілька тижнів тому Трамп висунув ідею санкцій та мит на російський імпорт. Але кремль поставився до цього зневажливо — переважно тому, що США імпортують із росії дуже мало. Діють великі фінансові та торгові санкції, більшості з яких близько трьох років, та їх вочевидь недостатньо для встановлення миру.

На щастя, є простий спосіб покращити становище Америки. Адміністрація має запровадити санкції проти будь-якої компанії чи окремої особи у будь-якій країні, залучених до продажу російської нафти та газу.

Росія могла б уникнути цих так званих вторинних санкцій, виплачуючи збір за кожне відвантаження до Казначейства Сполучених Штатів. Платіж називатиметься російським універсальним тарифом, і він починатиметься з низького рівня, але збільшуватиметься щотижня, доки не буде досягнуто мирної угоди.

Судна перевозять велику частину російської нафти та газу на світові ринки. Вторинні санкції, якщо росія не здійснить необхідні платежі, ляжуть на всіх учасників угоди, включаючи власника нафтового танкера, страховика та покупця.

Останні дані підтверджують, що індійські та китайські суб'єкти, чиї країни імпортують значні обсяги нафти з росії та не запровадили власні штрафи проти російської економіки через війну в Україні, не хочуть потрапити під американські санкції, що робить цю ідею здійсненною. Ще один чинник на її користь: усі такі танкерні перевезення ретельно відстежуються комерційними сторонами та владою США.

Нафта продаватиметься, але росію «пострижуть»

Вторинні санкції є потужними інструментами: порушники можуть бути відрізані від фінансової системи США, і вони застосовуються навіть до транзакцій, які безпосередньо не стосуються американських компаній.

Вони використовувалися для обмеження експорту іранської нафти та за вимогами, щоб платежі за іранську нафту зберігалися на обмежених рахунках, допоки санкції не будуть зняті.

Наша пропозиція виводить цей підхід на новий рівень. Згідно з нашим планом, частина кожного продажу російської нафти і газу виплачуватиметься до Казначейства США доти, доки росія не погодиться на мирну угоду.

Мета полягає в тому, щоб зберегти потік російської нафти на світові ринки, але з меншою кількістю грошей, що йдуть у кремль. План підриває здатність росії продовжувати вести війну і наповнює скарбницю уряду США.

У росії доходи від викопного палива та військові витрати тісно переплетені, хоча країна також може використати свій суверенний фонд добробуту та інші джерела. Експорт видобувного палива є основним джерелом доларового доходу для кремля, який залежить від твердої валюти для купівлі зброї та інших військових поставок із-за кордону та оплати північнокорейських солдатів.

Скільки це в грошах

Наразі країна щодня експортує сирої нафти та нафтопродуктів приблизно на суму $500 млн, і на $100 млн — природного газу. Кремль заклав до бюджету трохи меншу суму, майже $400 млн на день, на військові витрати 2025 року.

Універсальний тариф для росії негайно надасть гроші Сполученим Штатам, на відміну від пропонованого фонду критичних мінералів України, який потребуватиме років, щоб отримати якийсь прибуток.

Плата у розмірі $20 за барель нафти може принести до $120 млн на день (понад $40 млрд на рік), із додатковим доходом, доступним, якщо аналогічну плату буде запроваджено на природний газ. Кожен долар, який одержують Сполучені Штати, — це долар, який росія не може витратити на фінансування своєї війни.

В ідеалі, ця політика змусила б росію розпочати переговори, де зняття такого тарифу могло б стати частиною угоди. Якщо ні, Сполучені Штати все одно збирали мільярди щороку, що могло б допомогти фінансувати запропоновані президентом Трампом податкові пільги.

У цьому сценарії росія фактично допомагала б відшкодовувати податкові долари США, які були використані для надання допомоги Україні у захисті від нападу росії.

За останні три роки західні санкції та громадський резонанс, включаючи відмову деяких докерів розвантажувати російські нафтові танкери, змусили росію шукати нових покупців та продавати свою нафту зі знижкою, порівнюючи зі світовими цінами.

Середній дисконт на нафту становив близько $9 за барель за попередні 12 місяців і досяг $35 за барель у квітні 2022 року. Попри зниження цін на свою нафту, росія зберегла обсяги експорту, забезпечивши стабільне постачання на світовий ринок нафти.

Запроваджуючи вторинні санкції, якщо російський універсальний тариф не буде виплачено, Сполучені Штати отримуватимуть частину доходів, фактично збільшуючи знижку на російську нафту.

Експорт росії, що триває, попри великі знижки за останні три роки, передбачає, що вона продовжить експортувати той же обсяг. Це збереже стабільність світових постачань нафти та допоможе тримати ціни на нафту під контролем. Нафта і газ у росії є недорогими у видобутку, і вона значною мірою залежить від доходу, який вони приносять, тому у неї немає вибору, окрім як продовжувати продавати, навіть за нижчими цінами.

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Що можна зробити ще

Конгрес може посилити позицію Трампа на переговорах, ухваливши законопроєкт, який запроваджує російський універсальний тариф, незалежно від дій Трампа. Це дозволило б президенту США захистити свої лінії зв'язку з путіним, поклавши відповідальність за запровадження тарифу на Конгрес. Можливо, навіть саме обговорення такого закону може спонукати кремль піти на поступки у мирних переговорах.

Поєднання вторинних санкцій, сильного інструменту в економічному арсеналі США, з митом, схожим на тариф, може чинити тиск на путіна, поставивши під загрозу його найцінніше джерело доходів. Це також полегшило б президенту Трампу завдання щодо виконання його обіцянки про міцний мир.