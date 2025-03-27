У «Дії» відтепер можна отримати витяг з реєстру пошкодженого та знищеного майна

Отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) відтепер можна самостійно через застосунок «Дія». Раніше для цього потрібно було звертатися до органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

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Деталі

Отриманий у додатку витяг вважатиметься верифікованим джерелом інформації про житло, яке постраждало через бойові дії,.

«Цей документ можна використовувати під час нарахування пільг для сплати комунальних платежів, страхових послуг і соціальних виплат. Інший випадок — подача на програми підтримки від благодійних фондів чи бізнесу, які надають додаткову допомогу постраждалому населенню. Також витяг може знадобитись для припинення права власності на знищене житло під час реалізації житлового сертифіката», — пояснили у міністерстві.

Як отримати витяг

Щоб отримати витяг у застосунку «Дія» потрібно відкрити розділ «єВідновлення» та вибрати послугу «Витяг з РПЗМ».

Зокрема, можна отримати два варіанти витягів:

Про пошкоджений чи знищений об'єкт, який знаходиться у вашій власності;

Про заяву на отримання виплати в межах програми «єВідновлення».

У витягу вказується інформація про ступінь пошкодження об'єкта та опис робіт необхідних для його відновлення.