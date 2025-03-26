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26 березня 2025, 18:19

Заморожені російські активи: чому у Європи більше немає часу на зволікання

За три роки війни Європа досі вагається щодо долі заморожених російських активів. Чому часу зволікати з цим рішенням немає, УП розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. «Мінфін» вибрав головне.

За три роки війни Європа досі вагається щодо долі заморожених російських активів.

Європа поступово приходить до усвідомлення простої істини: перед лицем загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх, потрібна єдність. Сьогодні це не лише питання безпеки — це питання майбутнього світового порядку.

Якщо демократії хочуть вижити в дедалі агресивнішому та багатополярному світі, вони не можуть дозволити собі слабкість. Одним із ключових рішень на цьому шляху є передача заморожених російських суверенних активів для оборони України і Європи, а також відбудови і компенсації постраждалим від російської агресії.

Відновлення справедливості

Це не просто санкція чи економічний інструмент тиску. Це питання безпеки, справедливості, покарання за злочини. Це про відновлення міжнародного порядку, заснованого на міжнародному праві, за якого агресори не залишаються безкарними.

рф вбила десятки тисяч українців, завдала понад трильйон євро збитків руйнуванням міст, інфраструктури, екології, примусила мільйони українців залишити свої будинки.

Чи можна допустити, щоб держава-злочинець зберегла свої фінансові ресурси? — Очевидно, що ні.

Передача російських активів Україні — це логічне продовження політики санкцій і механізм відновлення справедливості.

Суб'єктність Європи

Це не просто компенсація для України, як держави, яка постраждала від агресії і вимушена відновлювати свої міста, економіку та суспільство. Це доведення субʼєктності Європи та її готовності обороняти себе.

Росія — системний порушник міжнародного права. Якщо їй дозволять уникнути відповідальності та зберегти активи, це стане небезпечним прецедентом. Будь-яка країна, що прагне до агресії, знатиме, що може не боятися реального покарання.

Передача активів змінює цю логіку. Вона доводить, що міжнародне право має вагу, а агресія тягне за собою не лише політичні, а й економічні наслідки.

Оборона

Європа не може дозволити собі ризик чергового вторгнення.

Навіть якщо ймовірність нападу на іншу європейську країну зараз здається низькою (хоча росія вже активно готується до нових завоювань), Європа не може собі дозволити такий ризик, ми не маємо права наражати наші суспільства на нього.

А це означає, що агресора треба зупинити зараз — і не умиротворенням, а рішучими діями.

Європейські країни мають усі необхідні інструменти для стримування таких загроз, і одним із найефективніших є економічний тиск. Кремль не реагує на дипломатичні заяви чи «глибоку стурбованість». Він розуміє лише реальні дії.

І що важливо, ці дії не лише покарають росію, а й зміцнять Європу. Адже російські активи можуть бути спрямовані не лише на відбудову України, а й на зміцнення обороноздатності всього континенту.

На що можна спрямувати ці кошти

Ці ресурси можна спрямувати на закупівлю європейської зброї для України і фінансування українського ВПК. Щобільше, це чіткий сигнал усім потенційним агресорам: агресія матиме свою ціну, реальні наслідки, а не просто слова про занепокоєння.

Це також дозволить:

  • Інвестувати в модернізацію європейських армій та оборонної інфраструктури;
  • Підтримати виробництво сучасних озброєнь та технологій;
  • Зміцнити енергетичну незалежність Європи.
  • Наші європейські стратегічні партнери можуть відіграти ключову роль у цьому процесі.

Європейські оборонні компанії, такі як Airbus, BAE Systems, Leonardo, MBDA, Rheinmetall, SAAB Thales Group, отримають нові можливості для розробки інноваційних рішень, що зробить всю Європу захищенішою.

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Передача російських активів — це не просто економічне рішення. Це тест на спроможність Заходу захищати власні принципи. Якщо міжнародне право має працювати, воно повинно передбачати покарання для тих, хто його порушує.

Європа більше не може дозволити собі розкіш діяти повільно. Кожен день бездіяльності коштує Україні життів і ресурсів.

Дотепер проти виступали Німеччина, Франція і Бельгія, але у березні вже і Парламент Франції ухвалив резолюцію на підтримку України із закликом передати заморожені російські активи Україні. Тепер слово за офіційним Берліном, Парижем і Брюсселем.

Джерело: Мінфін
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