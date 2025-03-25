Приватбанк розпочав виплати жертвам Голокосту

Приватбанк розпочинає процес виплат компенсацій жертвам Голокосту відповідно до міжнародних програм підтримки постраждалих. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Деталі

Виплати здійснюються у співпраці з Claims Conference, який адмініструє програми допомоги для тих, хто пережив трагедію (колишнім в'язням концтаборів і тим, хто пережив німецьку окупацію).

Приватбанк здійснює такі виплати з 2014 року і є єдиним банком-агентом, уповноваженим урядом Федеративної Республіки Німеччина виплачувати компенсації жертвам нацизму на території України в рамках компанії Claims Conference.

Виплати проводяться у зручному форматі через мережу відділень банку. Всі виплати та інші операції в рамках цього проєкту банк здійснює без комісій для одержувача.

Як отримати виплати

Для отримання компенсації достатньо пред'явити паспорт. Подати заяву на отримання виплат може лише ті, хто відповідає умовам отримання компенсації — люди, які особисто постраждали під час Голокосту.