Нацбанк оштрафував Ідея Банк за порушення вимог етичної поведінки

Національний банк застосував до Ідея Банку захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що порушив банк

Захід впливу застосовано у зв’язку з тим, що за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Нацбанк виявив факт недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) Акціонерним товариством «Ідея Банк».

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 24 березня 2025 року.