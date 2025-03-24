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24 березня 2025, 14:37

FinAwards 2025: коли оголосять переможців найважливішої премії року у сфері фінансів

Всеукраїнська премія визнання найкращих зі світу фінансів FinAwards 2025 відбудеться вже цієї п’ятниці — 28 березня. Претендентами на перемогу у понад 35 номінаціях виступлять банки, МФО, інфлюєнсери та інші представники фінансового ринку України, які формують його тренди і напрямок, у якому цей ринок буде розвиватися вже у осяжному майбутньому.

Всеукраїнська премія визнання найкращих зі світу фінансів FinAwards 2025 відбудеться вже цієї п’ятниці - 28 березня.

Всі номінації розділені по категоріях — «Фінансовий продукт», «Фінансові установи», «Особистості» та «Технології». Кожна із категорій по-своєму важлива. Наприклад, у категорії «Технології» є номінації:

  • Провідні технології та інновації (категорія банки)

  • Найкращий мобільний додаток

  • Провідні технології та інновації (категорія фінтех)

Номінанти — це компанії, які власною діяльністю підтримують розвиток інновацій, діджиталізацію фінансової сфери України та розвиток мобільних додатків та технологій фінансових компаній. Учасники голосування та журі премії проаналізували досягнення номінантів та висловили підтримку тих, хто найбільше, на їхню думку, заслуговує на перемогу.

А переможці у цих та інших номінаціях стануть відомі на церемонії нагородження 28 березня, яку зможуть відвідати всі охочі. Для цього достатньо придбати квитки за посиланням на сайті премії.

Партнери заходу

Проведення цього надважливого заходу у світі фінансів було б неможливим без підтримки надійних спонсорів. Генеральним партнером FinAwards 2025 став банк ПУМБ.

Перший Український Міжнародний Банк — це великий приватний банк з майже 2 млн клієнтами. Банк є надійним помічником для приватних осіб, та впевненим постачальником послуг для корпоративних клієнтів. Команда ПУМБ щодня працює над тим, щоб знаходити ефективні рішення для споживачів своїх послуг та виправдовувати всі їх очікування.

А от автомобільним партнером виступив бренд Mazda, а саме ДП «АВТО Інтернешнл» — офіційний імпортер і дистриб'ютор автомобілів Mazda в Україні.

Mazda — це не лише сучасні автомобілі високої якості, але й емоції, стиль та надійність.

Завдяки інноваційним технологіям, стильному дизайну та надійності, автомобілі Mazda забезпечують неперевершену якість в кожній деталі. Саме тому водії обирають Mazda. Більше інформації про автомобілі за посиланням.

Джерело: Мінфін
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