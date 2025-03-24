ПУМБ та Укрексімбанк скорочують мережу відділень

В умовах війни, два провідні українські банки, ПУМБ та Укрексімбанк , оголосили про скорочення своєї мережі відділень. ПУМБ планує закрити філію в Краматорську, а Укрексімбанк припинить роботу двох відділень у Києві та Чернігові. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Згідно з офіційним повідомленням ПУМБ, оприлюдненим в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), філія в Краматорську, розташована за адресою вул. Марата, 10, буде закрита 31 березня 2025 року. Причиною такого рішення стала військова агресія РФ проти України. За даними Національного банку України (НБУ), на 1 січня 2024 року ПУМБ мав 223 структурні підрозділи.

Укрексімбанк, зі свого боку, оголосив про закриття відділень у Києві (вул. Гмирі, 6) та Чернігові (проспект Миру, 7) 25 березня 2024 року. Згідно з інформацією НБУ, станом на 1 січня 2024 року кількість структурних підрозділів Укрексімбанку становила 46, що на одне відділення менше, ніж роком раніше.