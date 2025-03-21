«Земельний банк» планує здати землю в оренду на 1 млрд грн у 2025 році

ТОВ « Державний земельний банк » включив до другого пулу 2 479 ділянок землі орієнтовною вартістю в 1 млрд грн. Про це повідомив Фонд державного майна за результатами підсумкового засідання робочої групи «Земельного банку».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«До другого пулу входитимуть 2479 ділянок, загальна площа територій — 206 382 га у 23 областях України. Ця цифра для нас є орієнтиром, аби досягти максимального наповнення державного бюджету. Стратегічне завдання на 2025 рік — 1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

За інформацією ФДМУ, до другого пулу земель, які планується реалізувати в межах «Земельного банку» цього року, додалися землі тваринництва, дооформлені, поділені ділянки, ділянки, по яких здійснюються «правові врегулювання» (зняття арештів та обтяжень, реєстрація речових прав на землю) та ділянки в користуванні підприємств інших органів управління.

Перші аукціони плануються вже у другому півріччі 2025 року.

Як повідомили у ФДМУ, в межах реалізації першого пулу землі в проєкті «Земельний банк» було укладено 225 договорів на суборенду, від яких бюджет отримав 428,2 млн грн надходжень.

«1 жовтня минулого року стартували перші онлайн-торги у системі Prozorro.Продажі. Наразі проведено 427 аукціонів, успішно укладено 225 договорів та сплачено 428,21 млн гривень», — йдеться в повідомленні.