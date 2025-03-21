PRNext’25: координати довіри для тих, хто вірить у майбутнє своїх брендів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 березня 2025, 15:25

PRNext’25: координати довіри для тих, хто вірить у майбутнє своїх брендів

Довіра — це більше не щось дане раз і назавжди. Часом вона пошкоджується швидше, ніж ви встигаєте виправдатися в коментарях. У світі, де бренд живе надіями аудиторії, а падає від її підозр, комунікації перетворилися на мінне поле, пройти по якому зможе лише той, хто потурбувався завчасно та ретельно викохати антикрихку репутацію для себе чи свого бізнесу. Саме тому XXII Міжнародний форум PRNext, що відбудеться 3 квітня у Києві, присвячений не просто розмовам про довіру, а її зваженому й усвідомленому вирощуванню — коли навколо хаос, кризи, війна й інформаційні вкиди.

Програма форуму обіцяє жорсткі, але необхідні розмови. Після традиційного keynote speech від Олени Дерев’янко, голови Оргкомітету форуму і віцепрезидента Української PR-Ліги, увага спікерів буде сфокусована на темах, які практично допоможуть у неможливих умовах ефективно працювати з репутацією та репутаційними кризами.

Чи можна довіряти штучному інтелекту в PR, коли навіть люди не завжди кажуть правду? Про це говоритиме Іскрен Лілов з AMEC, який розповість про ризики та можливості ШІ в комунікаціях.

Чи є журналістика ще бодай трішки об'єктивною, чи ми вже живемо у світі інформаційних маніпуляцій? Цю тему розкриють Денис Бігус, Ахава Тесленко й Олексій Суханов, кожен з яких з власного досвіду знає, як правда формує репутацію та наскільки дорого вона може коштувати.

Чи варто покладатися на публічних особистостей і блогерів? Про це дискутуватимуть представники Київстар, L’Oréal і МХП, а також ведуча Валерія Товстолєс та інші блогери, які на власному досвіді відчули, що означає бути обличчям бренда в епоху, коли кожен скриншот може стати вироком.

Попри всі труднощі промисловий сектор залишається критично важливим для економіки країни, але чи достатньо цього, щоб утримати інвесторів? Чи готовий бізнес змінювати підхід до комунікацій, щоб довести світу свою надійність? Відповіді на ці запитання шукатимуть учасники панельної дискусії «Індустріальна Україна: міф, реальність чи втрачений шанс?», яку модеруватиме Юрій Гусєв, головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Учасники дискусії — Олег Давиденко («Метінвест»), Віталій Ткаченко («Нові Продукти»), Олена Сниткова (Athlon Avia) та Людмила Новак (ІНТЕРПАЙП) — поділяться своїм баченням майбутнього української промисловості та викликів, котрі стоять перед нею. Про те, як компаніям вибудовувати діалог із державою та змінювати середовище, в якому вони працюють, розповість Ярина Скороход, GR & Communications ДТЕК.

Однак довіра — це не лише кризи та скандали, але й можливості. Як бізнес може не просто підтримувати ветеранів, а реально змінювати їхнє життя? Відповідаючи на це питання, Ксенія Сікорська з ПУМБ розкаже про те, як соціальні проєкти можуть починатися з PR, а потім врости в душу бренда, навіть якщо йдеться про банк. Тему трансформацій продовжить Борис Цомая з UPG, який розповість, як пережити ребрендинг у буремні часи та чому брендам все ще важливо не старіти.

На форумі також виступатиме Бартон Поулсон, засновник datalab.cc, автор популярних курсів з науки про дані для LinkedIn Learning і доцент психології в Університеті долини Юти, США. Він поділиться своїм баченням того, як аналітика, дані та людська поведінка переплітаються в сучасних комунікаціях.

Особливою темою стане гумор у PR. Дехто вважає, що сміх рятує від будь-яких репутаційних проблем, але насправді поганий жарт може коштувати компанії всієї довіри. Марк Куцевалов, відомий як засновник команди «Прозорий гонщик» і учасник «Ліги сміху», поділиться своїм досвідом використання гумору в комунікаціях, розповість, де проходить межа між дотепністю та факапом і чому деякі компанії не виживають після невдалих жартів.

І за традицією PRNext завершиться ювілейною 10-ю церемонією нагородження переможців Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією «Репутаційні АКТИВісти» — премією, яка відзначає компанії, що не просто залишилися на плаву в хаотичному інформаційному просторі, а змогли зробити довіру своєю конкурентною перевагою.

Тож якщо ви не хочете, щоб ваш бренд потонув у інформаційному шумі цього року, чекаємо на PRNext'2025. У 2025 році гідна репутація — це не просто складова бізнесу, це запорука його виживання!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами