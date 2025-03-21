США запровадили санкції проти Китаю за купівлю іранської нафти

США ввели санкції проти двох китайських нафтохімічних компаній за імпорт іранської нафти, що стало черговим кроком у рамках кампанії «максимального тиску» президента Дональда Трампа на Ісламську республіку. Про це повідомляє Financial Times.

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Державний департамент заявив, що наклав санкції на Huaying Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage за порушення американських санкцій. Компанія купувала та зберігала іранську нафту, яка відправлялась до Китаю, на судні, яке вже перебуває під санкціями.

Міністерство фінансів США окремо наклало санкції на китайську нафтопереробну компанію Luqing Petrochemical за купівлю іранської нафти, яка транспортувалась на суднах, пов’язаних з хуситами та іранськими військовими.

В міністерстві зазначили, що санкції проти Luqing Petrochemical є першим випадком, коли Вашингтон застосував такі заходи проти «чайників» — приватних китайських нафтопереробних підприємств, які є основними імпортерами іранської нафти.

«Закупівлі іранської нафти невеликими нафтопереробними підприємствами є основним економічним джерелом підтримки для іранського режиму, який є провідним державним спонсором тероризму у світі», — сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Сполучені Штати мають намір перекрити канали надходження доходів, що дозволяють Тегерану продовжувати фінансування терористичної діяльності та розвиток ядерної програми.

Цього місяця Трамп звернувся з листом до верховного лідера Ірану, закликаючи його до укладення угоди зі США щодо ядерної програми країни. Він попередив про «жахливі» наслідки у разі відмови Тегерана від дипломатичного врегулювання, проте Іран не відреагував на цю пропозицію.

Минулого місяця Трамп заявив, що відновлює свою кампанію «максимального тиску» на Іран, яка включатиме санкції проти комрпаній, що постачають іранську нафту до Китаю. Мета полягає в тому, щоб змусити Іран сісти за стіл переговорів на більш вигідних для США умовах, хоча наразі неясно, чи зацікавлений Тегеран у цьому.

Міністерство фінансів США заявило, що також накладає санкції на 19 інших організацій, включаючи китайських та гонконгських власників суден, які є частиною «тіньового флоту», який здійснює поставки на нафтопереробні заводи в Китаї.

Експорт іранської нафти

Згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США, експорт іранської сирої нафти за останні чотири роки збільшився більш ніж утричі, з мінімального рівня в 400 000 барелів на день у 2020 році до понад 1,5 млн барелів на день у перших трьох кварталах 2024 року. Причому майже всі поставки спрямовуються до Китаю.

Іран, який є членом Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), має загальну виробничу потужність, що оцінюється приблизно в 3,8 млн барелів на добу. Китай, найбільший у світі імпортер іноземної нафти, минулого року імпортував близько 11 млн барелів на добу.