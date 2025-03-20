Цифрове євро має знизити загрозу стейблкоїнів — ЄЦБ

Європі потрібна цифрова валюта , щоб захиститися від загроз з боку нових форм грошей, таких як стейблкоїни, та зменшити залежність від американських платіжних компаній в умовах посилення політичної напруженості. Про це заявив головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн, повідомляє Bloomberg.

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За його словами, цифрове євро обмежує ймовірність того, що стабільні монети в іноземній валюті закріпляться як засіб обміну в єврозоні,

«Цифрове євро — це не лише про те, щоб наша грошова система адаптувалася до цифрової ери. Йдеться про забезпечення контролю Європи над своєю грошово-кредитною та фінансовою незалежністю в умовах посилення геополітичної роздробленості», — сказав Лейн на конференції в Корку, Ірландія.

Він зазначив, що європейський інтерес до ринку стейблкоїнів, де домінує долар, швидко зростає. Він також підкреслив поточну залежність Європи від від американських платіжних систем, таких як Visa, Mastercard, а також від технологічних гігантів, включаючи PayPal, Apple та Google.

Проєкт цифрового євро

ЄЦБ запустив проєкт цифрового євро у 2021 році, і до жовтня має завершити підготовчу фазу, щоб створити основу для можливого запуску. Проте, для того, щоб цифрова версія євро стала реальністю, офіційні особи очікують на прийняття законодавства Європейського Союзу, процес розробки якого наразі зупинився.

Президент США Дональд Трамп викликає занепокоєння у європейських політиків не лише своїми тарифними погрозами та зусиллями укласти мирну угоду щодо України, але й просуванням стейблкоїнів, забезпечених доларом.

Франсуа Віллеруа де Гало, член Ради керуючих ЄЦБ, минулого тижня попередив, що Сполучені Штати, підтримуючи криптовалюти та небанківський фінансовий сектор, створюють ризик виникнення наступної фінансової кризи.

Враховуючи ці обставини, Лейн зазначив, що цифрове євро здатне подолати тривалу фрагментацію роздрібного платіжного ринку в Європі, одночасно стимулюючи співпрацю між банками та постачальниками платіжних послуг.