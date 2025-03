Біткоїн та інші криптовалюти пішли вгору на тлі рішення ФРС: що нового на ринку

Біткоїн піднявся до $87 400 на тлі рішення ФРС щодо ставки

Федеральна резервна система (ФРС) очікувано залишила базову ставку у діапазоні 4,25−4,5%. На тлі цього ціна першої криптовалюти стрімко пішла вгору і в моменті становила $87 427 після чого відкотилась назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $85 800. За добу актив зріс на 3%, за тиждень зростання також становить 3%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. При чому за останні 24 години найбільше зросли XRP (+7,5%) та Solana (+6%).

Binance ввела обмеження на розмір інвестицій для своїх співробітників — ЗМІ

Криптовалютна біржа Binance ввела нові обмеження на інвестиції в криптоактиви на платформі для співробітників, обмеживши максимальну суму. Про це заявив журналіст Колін Ву з посиланням на свої джерела.

За даними Ву, Binance повідомила співробітників про коригування в політиці обмеження інвестицій у криптоактиви на платформі. Згідно з цим повідомленням, вкладення обмежено сумою в $5000 на рік.

Крім того, повідомлення не стосується співробітників відділу лістингу нових криптоактивів. Ву не уточнив, чи застосовуються до них інші обмеження і які вони.

SEC відмовиться від претензій до Ripple

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відкликає апеляцію у справі проти Ripple. Про це повідомив CEO фінтех-компанії Бред Гарлінгхаус.

Підприємець зазначив, що розгляд тривав понад чотири роки.

«Розмірковуючи сьогодні про те, що сталося, для мене видається абсолютно зрозумілим, що справа була приреченою від самого початку. Багато в чому це був перший великий постріл у війні проти криптовалют», — заявив він.

Нагадаємо, у грудні 2020 року SEC подала позов проти Ripple, звинувативши компанію в продажу незареєстрованих цінних паперів у вигляді XRP на суму $1,3 млрд. Відповідачами у справі також стали Гарлінгхаус і співзасновник Кріс Ларсен.

Законопроєкт про стейблкоїни можуть ухвалити у США протягом двох місяців

Виконавчий директор Президентської ради консультантів з питань цифрових активів (так званої «крипторади») Бо Хайнс зазначив, що в найближчі місяці очікується прийняття комплексного законодавства щодо стейблкоїнів. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на виступ Хайнса на заході Digital Asset Summit.

«Я думаю, що законопроєкт про стейблкоїни може опинитися на столі президента вже протягом наступних двох місяців», — заявив Хайнс відповідаючи на питання про терміни ухвалення законодавчої ініціативи.

Хайнс підкреслив, що регулювання стейблкоїнів є невідкладним після того, як банківський комітет Сенату США минулого тижня двопартійно схвалив законопроєкт «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS).

Останній визначає правила забезпечення для емітентів стейблкоїнів та зобов’язує їх дотримуватися законів про боротьбу з відмиванням коштів (AML).

«Ми побачили рідкісний випадок двопартійної згоди в банківському комітеті Сенату, що є чудовою новиною. Представники обох партій розуміють важливість збереження домінування долара США в криптоіндустрії», — наголосив Хайнс.

За даними DefiLlama, ринкова капіталізація стейблкоїнів становить майже $230 млрд, переважна більшість з яких привʼязані до долара США. Це свідчить про домінування американської валюти в криптовалютних транзакціях та міжнародних грошових переказах.

Деякі експерти прогнозують, що з часом стейблкоїни можуть стати мультивалютними, проте наразі цифровий долар залишається фаворитом ринку.